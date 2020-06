Udemy, corso completo su Adobe Illustrator CC a 11,99 euro (94% di sconto)

Udemy non ha bisogno di presentazioni. La piattaforma leader mondiale dell’e-learning ha inaugurato il mese di giugno con un’offerta davvero interessante e relativa al corso online denominato “Adobe Illustrator CC: Il corso essenziale da zero”. L’iniziativa è limitata nel tempo e consente di acquistare il contenuto a 11,99 euro anziché 199,99 euro, con uno sconto addirittura del 94%. Ovviamente, si tratta di un servizio on demand, comodamente fruibile da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento, senza alcun vincolo di orario.

Siamo di fronte a uno dei corsi best seller di Udemy che, come da tradizione, è stato continuamente affinato nel tempo. Infatti, il docente Alberto Comper, Digital Media Evangelist che ha lavorato con i maggiori vendors del settore, oltre che come responsabile prevendita presso la sede italiana di Adobe Systems, lo aggiorna costantemente, nella logica di offrire un servizio che vada di pari passo con l’evoluzione di Adobe Illustrator CC, programma di grafica vettoriale tra i più utilizzati del mercato. Insomma, un’assoluta garanzia di efficacia nell’apprendimento.

Scendendo nel dettaglio, il corso si compone di 65 lezioni, suddivise in 11 moduli. Parliamo di 10 ore di video on demand, grazie alle quali sarà possibile apprendere la vastità delle funzioni e degli strumenti messi a disposizione da Adobe Illustrator CC e cosa sia davvero utile e necessario conoscere per realizzare strepitosi progetti di illustrazione e design, cosi da poter diventare veri e propri professionisti dell’illustrazione e della grafica vettoriale per la stampa, il web, il video e le applicazioni per mobile.

Il corso è ovviamente corredato di esercitazioni pratiche e di quiz, per verificare passo dopo passo l’apprendimento. In più, c’è la possibilità di interfacciarsi direttamente con il docente Alberto Comper nell’apposita sezione D&R, così da poter avere chiarimenti su qualsiasi argomento trattato. Un ulteriore servizio che, di fatto, dà accesso a un’opportunità che difficilmente si riscontra nelle lezioni face-to-face in presenza. Il tutto attraverso una comoda fruizione on demand, senza limiti di tempo (una volta acquistato, il contenuto rimane disponibile per sempre) e da qualsiasi dispositivo, inclusi smartphone e tablet.

Dunque, per seguire “Adobe Illustrator CC: Il corso essenziale da zero” non servono requisiti particolari. L’acquisto del pacchetto garantisce aggiornamenti costanti e ampliamenti inclusi nel prezzo e, una volta effettuato il pagamento, si avrà comunque un mese di tempo per chiedere il rimborso, così da poter toccare con mano la qualità del corso stesso. Al completamento del percorso, verrà rilasciato un apposito certificato che attesterà l’effettiva conoscenza dell’applicativo.

In ogni caso, la garanzia sulla qualità dei corsi offerti e le competenze nell’e-learning di Udemy sono attestate dagli oltre 50 milioni di studenti provenienti da più di 190 Paesi e dagli oltre 57.000 insegnanti che tengono 150.000 corsi in più di 60 lingue. Un catalogo immenso, per una realtà che, negli anni, è diventata un vero e proprio punto di riferimento per la formazione a distanza, rivoluzionando il concetto stesso di digital training.

Come detto in apertura, l’offerta relativa a “Adobe Illustrator CC: Il corso essenziale da zero” è a tempo limitato. L’occasione di portarsi a casa un corso del genere per soli 11,99 euro (contro i 199,99 euro di listino) è davvero ghiotta, senza contare come possa rappresentare un regalo ideale per tutti coloro che si stanno affacciando al mondo della grafica vettoriale o, semplicemente, vogliono ampliare le proprie conoscenze su Illustrator.