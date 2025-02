Un Raspberry Pi diventa un controller per Spacewar

Un appassionato di retrogaming ha creato un ingegnoso controller, basato sul Raspberry Pi Pico, per giocare a Spacewar, il primo videogioco della storia rilasciato nel 1962. Il progetto, presentato su Reddit dall'utente Tominator2000, replica i controlli originali del gioco attraverso due joystick analogici e un pulsante, collegati a un Raspberry Pi Pico.

Spacewar fu sviluppato per il minicomputer DEC PDP-1 del Massachusetts Institute of Technology. Il gioco simula battaglie spaziali in cui i giocatori devono pilotare astronavi e sparare siluri contro gli avversari. Questa nuova versione utilizza un emulatore JavaScript per replicare l'esperienza originale su hardware moderno.

La versatilità del Raspberry Pi Pico è oramai nota a tutti i maker.

Il sistema creato da Tominator2000 sfrutta la versatilità del Raspberry Pi Pico per emulare i controller originali. Grazie all'emulazione USB HID, i joystick vengono riconosciuti come gamepad plug-and-play dai dispositivi moderni. Il joystick sinistro controlla la rotazione dell'astronave, mentre quello destro regola la spinta. Il pulsante serve per sparare i siluri.

Per replicare l'aspetto originale, viene utilizzato un display quadrato da 1024x1024 pixel con una cornice circolare, che imita lo schermo del PDP-1. La risoluzione è molto superiore a quella dell'hardware originale, permettendo una riproduzione fedele della grafica d'epoca.

Il progetto utilizza una libreria chiamata PicoGamepad, creata dall'utente Reddit Jake_at_real_robots, per gestire l'input dei joystick. L'intero sistema di controllo è gestito da un singolo Raspberry Pi Pico, collegato a una breadboard insieme ai joystick e al pulsante.

Tominator2000 ha realizzato questo progetto in vista di una presentazione al Chicago Gamespace, un evento dedicato ai videogiochi. Il sistema permette agli appassionati di sperimentare i controlli originali di Spacewar! su hardware moderno, offrendo un'esperienza autentica di questo pezzo di storia videoludica.

Questa iniziativa dimostra, ancora una volta, la versatilità immensa del Raspberry Pi, il quale oramai è diventato un punto fermo nella community dei maker per realizzare praticamente ogni tipologia di device elettronico.