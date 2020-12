Una scheda grafica in formato M.2? Ecco la soluzione di ASRock

Prodotti come questi non si vedono tutti i giorni, ASRock ha annunciato una scheda grafica miniaturizzata da inserire in un modulo M.2. Ovviamente non si parla di una GPU di fascia alta e adatta ad operazioni pesanti come gaming o mining, il modulo M_2 VGA permette di aggiungere ai sistemi dotati di connettore PCIe M.2 un’uscita video di tipo analogico.

Il modulo ASRock M_2 VGA, il quale può essere ospitato in qualsiasi slot M.2 2280 PCIe x1, utilizza un display controller SM750 realizzato da Silicon Motion e dispone di 16MB di memoria video. La scheda possiede un header a 15 pin al quale viene poi connessa un’uscita video D-Sub che supporta risoluzioni fino a 1920×1440 pixel.

La scheda grafica è composta da un singolo chip, di conseguenza il suo consumo è ridotto a soli 1,49 Watt, un valore praticamente ininfluente sul totale per gli standard dei PC moderni. Nonostante ciò la scheda richiede comunque il collegamento di un’alimentazione esterna tramite un connettore Molex.

Silicon Motion SM750 è un display controller piuttosto semplice che supporta solo grafica 2D e un motore video di base. Il chip dispone di due motori di visualizzazione e ha due RAMDAC a 300 MHz, un trasmettitore TMDS e un trasmettitore LVDS.

La scheda è compatibile, come il chip Silicon Motion sulla quale è basata, con tutti i sistemi dotati di CPU Intel, AMD, Freescale PPC, AMCC, STMicro, Marvell, Loongson e ZFMicro, in pratica ogni piattaforma che supporta PCIe.

Silicon Motion promette anche un ampio supporto a vari sistemi operativi tra cui diverse versioni di Windows e Linux. Il modulo è particolarmente adatto a chi ha necessità di aggiungere un display ad un sistema già esistente con il minimo sforzo, una soluzione particolarmente interessante in ambiente server.

ASRock Rack tradizionalmente non divulga i prezzi dei suoi prodotti. Dato che il modulo M_2 VGA è in larga misura un dispositivo di nicchia, sarà disponibile solo presso rivenditori specializzati in questo tipo di prodotti.