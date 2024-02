Uno stand per mettere in mostra CPU e SSD, ma a che diavolo serve?

La giapponese NBROS ha annunciato due supporti per CPU e SSD, che hanno l’unico scopo di mettere in mostra i componenti. Il supporto per il processore, chiamato NB-CPU-DP07, misura 6,5 x 6,5 x 5 cm ed è molto leggero, visto il peso di soli 80 grammi. Ci sono dei piedini in gomma per evitare che scivoli sulle superfici e un cuscinetto che tiene salda la CPU.

L’azienda produttrice non fornisce alcuna specifica sui processori “compatibili” con questo supporto, tuttavia dovrebbe essere adeguato sia per i chip Intel e AMD consumer di ultima generazione (come il Ryzen 7000 in foto), sia per quelli più grandi come Xeon ed EPYC.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Il secondo supporto si chiama NB-M2SSD-DP06 ed è pensato per gli SSD M.2. È più grande del precedente, visto che misura 8,5 x 10 x 9,5 cm e pesa 250 grammi, è realizzato in ferro e ha una finitura nera, esattamente come il modello dedicato alle CPU. Anche qui troviamo piedini in gomma, ma anziché un cuscinetto, per tenere fermo l’SSD c’è un classico sistema di montaggio, con slot M.2 e vite. Il supporto è compatibile con tutti i drive M.2-2280, compresi quelli con i dissipatori più massicci, come i nuovi PCIe 5.0.

Entrambi i supporti sono disponibili all’acquisto per un prezzo di circa 15 dollari. Inutile dire che si tratta di qualcosa di particolare, ma davvero poco utile, almeno per un utente medio. Sono anche parecchio costosi, se si pensa che si tratta di qualcosa che si può facilmente stampare in 3D.