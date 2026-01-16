L'industria dei semiconduttori globale attraversa una fase di ridefinizione geopolitica senza precedenti. Gli Stati Uniti e Taiwan hanno appena finalizzato un accordo commerciale massiccio da 500 miliardi di dollari che ridisegna gli equilibri della produzione di chip, con Washington che abbassa le tariffe doganali sull'isola dal 20% al 15% in cambio di investimenti colossali in territorio americano. L'intesa rappresenta una mossa strategica per rafforzare la catena di fornitura dei semiconduttori statunitensi, riducendo la dipendenza dalla produzione concentrata nel Pacifico e rispondendo alle crescenti tensioni con la Cina.

Il cuore dell'accordo prevede che Taipei garantisca almeno 250 miliardi di dollari in investimenti diretti negli Stati Uniti, focalizzati su tre settori chiave: produzione avanzata di semiconduttori, generazione e distribuzione energetica, e operazioni legate all'intelligenza artificiale. A questa cifra si aggiungono ulteriori 250 miliardi di dollari in garanzie creditizie che il governo taiwanese metterà a disposizione delle proprie aziende per finanziare gli stabilimenti sul suolo americano. La somma complessiva include già i 100 miliardi di dollari che TSMC aveva annunciato a marzo 2025 per l'espansione statunitense.

TSMC, leader mondiale nella produzione di chip con tecnologie all'avanguardia a 3nm e 5nm, sta accelerando drammaticamente la propria presenza negli Stati Uniti. Il fondry taiwanese prevede di costruire quattro nuovi impianti di produzione che si aggiungeranno alle strutture già pianificate, in costruzione o operative in Arizona. "Hanno appena acquistato centinaia di acri adiacenti alla loro proprietà", ha rivelato Howard Lutnick, Segretario al Commercio degli Stati Uniti, in un'intervista a CNBC, lasciando intendere che l'annuncio ufficiale arriverà dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione.

Le aziende taiwanesi che rifiuteranno di costruire stabilimenti negli Stati Uniti affronteranno tariffe punitive fino al 100%

L'accordo prevede incentivi sostanziali per accelerare la delocalizzazione. I produttori di chip taiwanesi che costruiranno fabbriche negli Stati Uniti potranno importare fino a 2,5 volte la loro capacità produttiva attuale senza pagare dazi doganali durante la fase di costruzione. Una volta avviata la produzione americana, questo limite scenderà a 1,5 volte la capacità esistente. L'approccio "bastone e carota" è esplicito: chi non aderisce rischia conseguenze draconiane.

Lutnick ha chiarito senza giri di parole la posizione di Washington: "Se non costruiscono in America, la tariffa sarà probabilmente del 100%. Se si impegnano a costruire in America, possono importare i loro semiconduttori durante il periodo di costruzione senza tariffe". Questa politica commerciale aggressiva riflette la determinazione statunitense a riportare la produzione di chip avanzati entro i confini nazionali, riducendo i rischi di interruzioni della catena di approvvigionamento che hanno paralizzato interi settori durante la pandemia.

L'espansione di TSMC in Arizona rappresenta uno degli investimenti infrastrutturali più rilevanti nel settore tecnologico degli ultimi decenni. Gli impianti previsti produrranno chip con processi litografici avanzati, essenziali per CPU di ultima generazione, GPU per intelligenza artificiale e SoC per smartphone flagship. La tempistica resta tuttavia una sfida: la costruzione di un moderno fab richiede anni e competenze specializzate che negli Stati Uniti sono scarse dopo decenni di delocalizzazione. Il successo dell'operazione dipenderà dalla capacità di formare migliaia di tecnici e ingegneri qualificati, un collo di bottiglia che TSMC sta affrontando attraverso programmi di formazione congiunti con università americane.