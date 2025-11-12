Avatar di giocchan 38
350-400 euro per il modello da 512gb di disco. Esattamente dove PS4 e Xbox hanno lasciato un buco di mercato. Per me la sua fetta di mercato se la fa.
giocchan
28CU RDNA3... siamo parecchio sopra Xbox Series S (20CU RDNA2), un poco sotto PS5 "base" (36CU RDNA2). Per dare un riferimento: Valve parla di 6 volte la velocità di Steam Deck... che ha 6 CU RDNA2 (ma a 1.0Ghz... 1.6 nella OLED).
Andrea Riviera
Si parla di prezzi comparabili a un PC entry level...

Insomma, per me meno di 600 euro non la becchiamo e sono ottimista.
Ospite Git_Admin #465
ottima l'idea ma le specifiche fanno troppo ribrezzo è gia vecchia prima di entrare sul mercato
giangio87
0
Mini pc valido se devi giocare ai platform oppure agli indie su steam.
