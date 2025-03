Velocità e affidabilità garantite con questo SSD MSI in OFFERTA: non lasciartelo sfuggire!

Se state cercando un SSD PCIe 4.0 NVMe ad alte prestazioni, oggi è il momento perfetto per fare un upgrade. Infatti, MSI SPATIUM M482 1TB è disponibile su Amazon a soli 72,10€, grazie a uno sconto del 16% rispetto al prezzo più basso recente di 86,19€. Un'opportunità imperdibile per migliorare la velocità e l'affidabilità del vostro sistema senza spendere una fortuna.

MSI SPATIUM M482 1TB, chi dovrebbe acquistarlo?

Grazie all’interfaccia PCIe Gen4, MSI SPATIUM M482 offre velocità di trasferimento impressionanti, con 7200 MB/s in lettura e 6100 MB/s in scrittura. Questo lo rende ideale per PC gaming, editing video e workstation professionali, assicurando tempi di caricamento ridotti e prestazioni fluide in qualsiasi applicazione.

Con il suo formato M.2 2280 e la capacità di 1 TB, questo SSD combina compattezza e ampia memoria, perfetto per chi necessita di spazio senza compromessi sulle prestazioni. La tecnologia 3D NAND e il controller PHISON E27T (conforme NVMe 1.4) garantiscono efficienza energetica e una durata maggiore nel tempo, supportata da un valore di 600 TBW.

Oltre alla velocità, MSI SPATIUM M482 offre una serie di funzionalità per garantire la massima sicurezza dei vostri file. Include correzione degli errori, auto-monitoraggio e protezione dati E2E, mentre il software MSI Center consente di monitorare lo stato dell'unità e gestire il backup con Actiphy. Una protezione essenziale per evitare la perdita di dati importanti.

Questa offerta su Amazon a soli 72,10€ è un’occasione da non perdere. MSI SPATIUM M482 1TB è una scelta eccellente per chi desidera aggiornare il proprio PC con un SSD velocissimo e affidabile. Non lasciatevi sfuggire questo sconto e approfittatene subito prima che il prezzo aumenti! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori SSD per ulteriori consigli.

