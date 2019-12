Vendite di server in calo del 6,7% nel terzo trimestre

Secondo le ultime rilevazioni di IDC, il fatturato del mercato server si è ridotto del 6,7% su base annua, scendendo a 22 miliardi di dollari nel terzo trimestre 2019. Le consegne di server nel mondo sono diminuite del 3% anno su anno a poco meno di 3,1 milioni di unità.

In termini di “classi di server”, il fatturato legato alle soluzioni di fascia bassa si è contratto del 4% a 17,9 miliardi di dollari, mentre le entrate legate ai server di fascia media sono diminuite del 14,3% a 3 miliardi di dollari. Impatto persino maggiore per i fascia alta, le cui vendite sono calate del 23,7% a 1,1 miliardi di dollari.

“Anche se il mercato dei server si è effettivamente contratto nell’ultimo trimestre, i carichi di lavoro di prossima generazione e l’innovazione (ad es. calcolo accelerato, memoria in grado di archiviare informazioni, soluzioni di I/O di prossima generazione, ecc.) mantengono la domanda di potenza di calcolo in ambito enterprise quasi ai massimi storici. Infatti, il Q3 2019 è stato il secondo trimestre più grande per spedizioni di server nel mondo in oltre 16 anni, eclissato solo dal Q3 2018”, ha affermato Paul Maguranis, analista di IDC.

Dell Technologies e il gruppo HPE/New H3C Group hanno chiuso il terzo trimestre con una quota di fatturato del 17,2% e del 16,8%, rispettivamente. I ricavi di Dell Technologies sono diminuiti del 10,8% su base annua, mentre HPE/New H3C Group ha registrato un calo del 3,2%.

Inspur/Inspur Power Systems ha conquistato una quota di mercato del 9% e un aumento dei ricavi del 15,3% su base annua. Lenovo e Cisco hanno chiuso il trimestre con una quota di fatturato rispettivamente del 5,4% e del 4,9%. Lenovo ha registrato un calo del fatturato del 16,9% su base annua mentre Cisco ha visto crescere il fatturato del 3,1%.

Il gruppo degli ODM ha raccolto una quota di ricavi del 26,4%, in calo del 7,1% per un totale di 5,82 miliardi di dollari. Dell Technologies rappresenta il primo produttore in termini di consegne, con un totale di unità distribuite del 16,4% durante il trimestre.

Aziende Fatturato Q3 2019 Quota Q3 2019 Fatturato Q3 2018 Quota Q3 2018 Crescita Q3 2018 / Q3 2019 T1. Dell Technologies 3,77 miliardi 17,2% 4,23 miliardi 18% -10,8% T1. HPE/New H3C Group 3,69 miliardi 16,8% 3,81 miliardi 16,2% -3,2% 3. Inspur/Inspur Power Systems 1.97 miliardi 9% 1,71 miliardi 7,3% 15,3% T4. Lenovo 1,18 miliardi 5,4% 1,43 miliardi 6,1% -16,9% T4. Cisco 1,07 miliardi 4,9% 1,04 miliardi 4,4% 3,1% ODM Direct 5,81 miliardi 26,4% 6,25 miliardi 26,5% -7,1% Resto del mercato 4,47 miliardi 20,7% 5,09 miliardi 21,6% -12,1% Totale 21,99 miliardi 100% 23,57 miliardi 100% -6,7%

A livello geografico, l’Asia/Pacifico e il Giappone sono state le uniche regioni a mostrare una crescita nel terzo trimestre 2019, con il Giappone in crescita del 3,3% su base annua e l’APeJ dello 0,2%. La Cina è rimasta sostanzialmente invariata con una crescita anno su anno dello 0,7%. Le entrate generate dai server x86 sono diminuite del 6,2% a 20,6 miliardi di dollari. I server non x86 sono diminuiti del 13,1% anno su anno a 1,4 miliardi.