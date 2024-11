Ora puoi vincere il PC gaming ASUS dei tuoi sogni

La popolare streamer Lofi Girl si unisce ad ASUS e NVIDIA per una collaborazione decisamente intrigante. Dal 6 novembre 2024 al 5 gennaio 2025, i giocatori potranno partecipare a una competizione su Fortnite per vincere un PC da gaming esclusivo Lofi Girl RTX realizzato da ASUS e dotato di una scheda grafica ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER.

Questa partnership rappresenta un'interessante convergenza tra la cultura lofi, molto popolare tra i giovani, e il gaming competitivo. L'iniziativa mira a coinvolgere la vasta community di Lofi Girl, che conta oltre 14,5 milioni di iscritti su YouTube, introducendola al mondo del gaming su PC ad alte prestazioni.

Il fulcro della competizione è una mappa Fortnite creata appositamente, che ricrea la famosa camera da letto di Lofi Girl con grafica ray tracing immersiva. I partecipanti dovranno completare questa mappa "Only Up" nel minor tempo possibile, sfruttando le tecnologie NVIDIA come DLSS per migliorare le prestazioni e Reflex per ridurre la latenza.

Per partecipare, i giocatori devono:

1. Giocare la mappa Lofi Girl "Only Up" su Fortnite (codice mappa: 7880-6592-5769)

2. Completare la mappa nel minor tempo possibile

3. Iscriversi alla competizione su Gleam

4. Caricare il proprio tempo di completamento migliore

Il premio principale è un PC da gaming Cybertek Lofi Girl RTX alimentato da ASUS, appositamente modificato e dotato di componenti all'avanguardia. Sono previsti anche premi per il secondo e terzo posto come il monitor gaming ROG Swift OLED e gadget brandizzati ROG e Lofi Girl.e. Il PC monta i seguenti componenti:

Per ASUS e NVIDIA, la partnership offre l'opportunità di raggiungere un pubblico giovane e culturalmente particolare, potenzialmente aprendo nuovi mercati per i loro prodotti gaming di fascia alta.

Chissà, magari il successo di questa collaborazione potrebbe portare a future iniziative simili, combinando elementi di cultura pop, musica e gaming premium. Potrebbe anche incoraggiare altri brand non tradizionalmente associati al gaming a esplorare partnership in questo settore.