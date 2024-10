Vista e PS3: Un MMORPG da Square Enix

In occasione di un'intervista sulla produzione dell'add-on Final Fantasy XI: Treasures of Aht Urhgan con il sito giapponese Game Watch, Hiromichi Tanaka di Square Enix ha lasciato intendere l'arrivo di un nuovo MMORPG su Windows Vista e PlayStation 3.

Non una sorpresa cosmica quando si conosce la politica dell'editore, tuttavia Square Enix intende realizzare un titolo da distribuire su tutti i continenti. Tanaka si è trattenuto dall'addentrarsi nei dettagli e non ha nemmeno confermato ad esempio se la concezione di questo nuovo gioco si appoggerà in parte sui lavori realizzati per la dimostrazione del misterioso MMORPG Next Gen diffuso alla conferenza Microsoft all'ultimo E3.

Il dilemma su questa demo resta ancora fitto, dunque, e tra l'altro Tanaka si è limitato ad affermare che quest'ultima potrebbe essere semplicemente un'espansione di Final Fantasy XI, o un universo concomitante o... qualsiasi altra cosa. Il produttore precisa tuttavia che l'uscita di una versione Next Gen di Final Fantasy XI su PS3 sarà impossibile per il lancio mondiale di novembre; un aggiornamento simile a quello realizzato per la versione Xbox 360 non è stato preso in esame nel corso della discussione, tanto meno una compatibilità dell'attuale versione PS2 sulla futura console di casa Sony.

Per gli utenti Pc rimane un punto interrogativo: si nomina solo Windows Vista, quindi sarà un'esclusiva come Halo 2?, il dubbio rimane....

Notizie correlate:

Halo 2: su Pc solo con Windows Vista

Halo 2 solo su Vista: ecco i motivi