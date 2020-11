Volete acquistare un MEG Aegis Ti5? MSI lancia una promo imperdibile

Tramite un comunicato stampa, MSI ha annunciato una nuova promozione imperdibile sull’acquisto del desktop gaming MEG Aegis Ti5.

In vendita in esclusiva su MSI Store, il nuovo modello di punta del produttore taiwanese non possiede solo caratteristiche ed un design altamente ricercato, ma attualmente è protagonista di un’iniziativa davvero interessante. Infatti, ai primi 200 al mondo che lo acquisteranno, MSI regalerà il monitor gaming Optix MPG341CQR e la sedia gaming MAG CH120 per un valore complessivo di oltre 1000€ di prodotti.

Ecco le caratteristiche degli articoli in regalo:

Monitor Optix MPG341CQR: € 899,00

• Pannello 34” VA ultra-wide

• Risoluzione UWQHD

• Refresh rate 144Hz

Sedia Gaming MAG CH120: € 249,90

• Logo MSI ricamato

• Schienale reclinabile di 180°

• Motivo Black&Red

MEG Aegis Ti5 ha un design innovativo interno ed esterno, arricchito con LED RGB e un look aggressivo. Il controller nella parte frontale con display OLED permette di visualizzare la situazione del sistema in tempo reale, avviare i videogiochi preferiti e modificare le impostazioni con un semplice click.

All’interno di MEG Aegis Ti5 troviamo i più recenti processori Intel Core i9 di decima generazione con 10 core, 20 thread e frequenza di aggiornamento fino a 5,3GHz. Per ciò che concerne il reparto grafico vengono impiegate le GPU Nvidia GeForce RTX della serie 30, in grado di offrire prestazioni di altissimo livello e consentendo ai giocatori di provare sulla propria pelle cosa significa “gaming next-gen”.

Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dello store.

Ricordiamo che MSI ha lanciato anche una promozione dedicata al periodo più caldo dell’anno inerente agli acquisti di tutto il mondo, cioè il Black Friday. Infatti, sino al prossimo 30 novembre, l’iniziativa Black Friday 2020 vi consentirà, a fronte dell’acquisto di prodotti MSI, di ricevere un bonus cashback fino ad un massimo di 80 euro. Infine, se si acquista una delle promo COMBO (“Desktop e Gaming Chair”, “Desktop e Monitor”, “Monitor e Gaming Chair” o “Scheda madre, chassis, dissipatore e alimentatore”) si riceverà in bundle il nuovo speaker Bluetooth MSI DUO.