Volete sperimentare con l'IA? Usate i nuovi server GPU di Aruba

L'intelligenza artificiale sta cambiando radicalmente produttività ed efficienza delle imprese, rivoluzionando il settore: nei prossimi anni, gli investimenti si concentreranno quasi del tutto intorno all'IA generativa, con una spesa (stimata da IDC) di oltre 18 miliardi di dollari nel 2024 e che arriverà a quasi 50 miliardi nel 2027.

In un contesto come questo è essenziale rimanere al passo coi tempi, adottando un'infrastruttura capace di gestire carichi complessi basati sull'intelligenza artificiale. Un primo passo nella giusta direzione, specialmente per le aziende che si stanno approcciando al mondo dell'IA e sono ancora nelle fasi iniziali del proprio sviluppo, è scegliere un server dedicato con GPU di Aruba.

Il famoso provider ha di recente aggiunto alla propria offerta due diversi server con GPU, studiati per offrire un accesso economico all'IA. Uno dei punti forti di queste soluzioni è infatti il prezzo d'ingresso ridotto, che li rende ideali per chi si approccia all'IA, o per chi vuole sviluppare una intelligenza artificiale "privata", dove i dati si trovano su un server dedicato, di cui si ha pieno controllo.

L'offerta si suddivide in due proposte, AI A108 e AI A109. La prima abbina un AMD Ryzen 7 7700x (o superiore) a una RTX 4070 SUPER 12GB, 64GB di RAM DDR5 ECC (espandibili a 128GB) e SSD NVMe da 2TB (è possibile installare fino a 6 unità); la seconda è equipaggiata con un processore AMD Ryzen 9 7900x o superiore, RTX 4080 SUPER 16GB, 128GB di RAM DDR5 ECC e SSD NVMe da 2TB. Entrambe le tipologie di server hanno connettività 1Gbps e si trovano ad Arezzo.

Niente GPU NVIDIA dedicate ai datacenter dunque, ma è proprio questo che permette ad Aruba di ridurre i costi, offrendo comunque ottime prestazioni per l'IA grazie ai driver CUDA sempre aggiornati: AI A108 è disponibile a partire 193,75€ + IVA al mese, mentre AI A109 parte da 276,83€ + IVA al mese. Vale la pena sottolineare che Aruba offre il setup gratuito se si acquistano almeno 6 mesi, mentre per abbonamenti di 12 mesi l'azienda regala 1 mese di canone.