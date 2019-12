Western Digital, i nuovi SSD Blue SN550 arrivano fino a 1 TB e sono più veloci

Western Digital ha deciso di aggiornare la linea di SSD WD Blue (M.2 NVMe), sostituendo i Blue SN500 con i nuovi Blue SN550. Le nuove soluzioni SN550 presentano un controller e una memoria NAND flash aggiornati, il che consente a WD di alzare la posta per quanto riguarda capacità e prestazioni.

L’SN500 è stato il primo SSD NVMe entry-level dell’azienda venduto al dettaglio e affonda le sue radici nel modello OEM WD SN520. Queste unità usano un controller basato sulla stessa architettura di quello che troviamo nella famiglia WD Black (SN720/SN750), ma con meno canali, linee PCIe e nessuna DRAM.

L’SN500 usava lo stesso layout PCB dell’SN520 OEM, che manteneva tutti i componenti entro i primi 30mm della scheda M.2, anche se era venduto solo in un form factor M.2 2280. L’SN500 offriva eccellenti prestazioni per essere un SSD NVMe DRAMless e anche l’efficienza energetica era abbastanza buona.

L’SN550 promette prestazioni migliori: dispone infatti di quattro linee PCIe 3.0 (e non due come gli SN500) che consentono di arrivare a prestazioni in lettura sequenziale di 2,4 GB/s rispetto ai 1,7 GB/s dell’SN500. Il consumo sale di conseguenza leggermente, ma non dovrebbe essere un grosso problema.

WD afferma comunque di aver migliorato il “sistema di raffreddamento” spostando il package NAND alla fine della scheda M.2 in modo da allontanarlo dal controller. Nonostante la gamma preveda una capacità di 1 TB prima assente, l’SSD usa comunque un solo package NAND grazie al passaggio a die NAND TLC da 512 Gb prodotti dalla stessa WD.

WD Blue SN550 Capacità 250 GB 500 GB 1 TB Form Factor M.2 2280 PCIe 3.0 x4 Controller Sviluppato internamente da WD DRAM – NAND Flash Western Digital/SanDisk 96L 3D TLC Lettura sequenziale 2400 MB/s 2400 MB/s 2400 MB/s Scrittura sequenziale 950 MB/s 1750 MB/s 1950 MB/s Lettura casuale 170.000 IOPS 300.000 IOPS 410.000 IOPS Scrittura casuale 135.000 IOPS 240.000 IOPS 405.000 IOPS Garanzia 5 anni Resistenza in scrittura 150 TB / 0,3 DWPD 300 TB / 0,3 DWPD 600 TB / 0,3 DWPD

WD Blue SN550 gode di una garanzia di 5 anni e di una resistenza in scrittura di 0,3 DWPD. È disponibile sullo store dell’azienda: il modello da 250 GB ha un prezzo di 58 €, il 500 GB è disponibile a 82 € mentre quello da 1 TB raggiunge 145 €.