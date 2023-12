Wi-Fi 7 approvato, il nuovo standard sarà 5 volte più veloce e arriva nel 2024

La Wi-Fi Alliance ha finalmente ufficializzato che lo standard Wi-Fi 7 sarà annunciato entro marzo 2024. Come di consueto, ci saranno parecchi miglioramenti rispetto all’attuale Wi-Fi 6, non solo in termini di velocità.

Se vi sembra strano che il Wi-Fi 7 non sia ancora ufficiale, visto che è già disponibile, eccovi la spiegazione: i brand che offrono già modem e schede di rete compatibili con il Wi-Fi 7 si sono basati su una bozza delle specifiche, non su quelle definitive, che saranno appunto annunciato entro la fine del primo trimestre 2024.

Abbiamo avuto un assaggio delle velocità raggiungibili dal Wi-Fi 7 lo scorso anno, quando Intel e Broadcom hanno raggiunto i 5Gbps, un salto in avanti decisamente notevole se si considera che il Wi-Fi 6 arriva al massimo a 1,7Gbps. Ciò è reso possibile dall’uso (da parte dei dispositivi compatibili) delle bande 2,4GHz, 5GHz e 6GHz contemporaneamente.

Proprio i 6GHz sono uno dei vantaggi principali del Wi-Fi 7, dato che offrono accesso a canali da 320MHz e raddoppiano la larghezza di banda rispetto al Wi-Fi 6. Il nuovo standard migliora poi il tasso di trasmissione, passando da 1024 QAM a 4K QAM.

Il lancio previsto per il 2024 è perfettamente in linea con le previsioni di Intel del 2022; la casa di Santa Clara lancerà le prime soluzioni Wi-Fi 7 proprio durante il 2024, ma prevedere che la diffusione sul mercato arriverà solo nel corso del 2025. Anche Qualcomm è decisamente ottimista per il Wi-Fi 7, tanto da integrarlo all’interno di FastConnect, insieme alla tecnologia 5G.

Inutile dire che nemmeno i produttori di router stanno a guardare: Netgear, TP-Link, ASUS e altri offrono già prodotti basati sulla bozza delle specifiche, come l’Amazon Eero Max 7 (qui trovate la nostra recensione), ma di certo arriveranno nuovi prodotti in concomitanza dell’annuncio della specifica definitiva.

Non mancano soluzioni anche per PC desktop, con Gigabyte che ha annunciato una scheda Wi-Fi 7 PCIe capace di toccare una velocità di 5,8 Gbps e che include tutte le specifiche ufficiali della Wi-Fi Alliance; anche le nuove schede madri Z790, rinnovate in occasione del lancio dei processori Intel Core di 14° generazione, integrano schede di rete Wi-Fi 7.