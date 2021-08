Windows 10, ecco come usare la vostra distribuzione Linux preferita in WSL

Microsoft continua a sviluppare e migliorare costantemente il Windows Subsystems for Linux (WSL) di Windows 10 (e in futuro Windows 11) per dare modo agli sviluppatore di testare le loro applicazioni realizzare per il sistema operativo open source per antonomasia direttamente nell’OS della compagnia di Redmond, senza passare per macchine virtuali, sistemi dedicati o dual boot.

A tale scopo, potrebbe essere davvero utile installare anche la propria distribuzione Linux preferita, come Ubuntu, Fedora, Kali, Debian, Manjaro o altro ancora. Attualmente su Microsoft Store è possibile trovare, ma a pagamento, CentOS e altre distro, ma, fortunatamente, Red Code Labs, come riportato dai colleghi di Bleeping Computer, hanno pubblicato un progetto open source chiamato “EasyWSL“, che converte praticamente qualsiasi immagini Linux Docker in WSL.

Al momento, EasyWSL supporta:

ArchLinux

Ubuntu 20.04

Ubuntu 20.10

Alpine

DebianStable

DebianUnstable

DebianTesting

CentOS

Clear Linux

Fedora

Manjaro

Scientific Linux

Crux Linux

Void Linux

Kali Linux

OpenSuse Leap

Parrot Security OS

Gentoo

Tuttavia, se la vostra distro preferita non è tra queste, è possibile usare EasyWSL per l’installazione di un’immagine Docker a piacere in WSL. Per farlo, è necessario selezionare l’opzione “Specify a docker image” e, quando vi verrà chiesto un container Docker, sarà necessario inserire il nome della distribuzione e il tag per l’installazione utilizzando la seguente sintassi:

image:tag

Prendendo come riferimento la distro “Photon”, si dovrà scrivere: “photon:latest”, come potete vedere dall’immagine seguente:

Credit: Bleeping Computer

Ricordiamo che le distro installate tramite EasyWSL non appariranno nel menu Start, ma per lanciare dovrete usare il comando “wsl -d [limux_distro]”. Continuando l’esempio precedente, quindi, si dovrà scrivere “wsl -d photon”.