Windows 10, problemi di visualizzazione con un aggiornamento opzionale

Stando a quanto riportato dai colleghi di Bleeping Computer, un recente update opzionale di Windows 10 2004, 20H2 e 21H1 disponibile in preview sta causando problemi di visualizzazione e glitch sulla barra delle applicazioni.

Entrando più nello specifico, si tratta dall’aggiornamento KB5003215 distribuito in anteprima da Microsoft per testare le modifiche che saranno applicate con le future patch obbligatorie in arrivo prossimamente per tutti gli utenti. Dalla sua installazione, numerosi utilizzatori hanno segnalato che la barra delle applicazioni di Windows 10 ha iniziato a presentare alcuni glitch grafici, come icone che spariscono o cambiano posizione, si sovrappongono o vengono spinte fuori dal bordo dello schermo.

Un utente su Reddit ha scritto:

Sto riscontrando un problema che ho ricondotto alla nuova funzione della barra delle applicazioni “Notizie e interessi”. Ho ricevuto questa funzione di recente – nelle ultime settimane, non ricordo esattamente perché l’ho disattivata immediatamente – e le cose andavano bene.

Ma dopo l’installazione di alcuni aggiornamenti (21H1, KB5003214, KB5003254), l’area di notifica all’estrema destra della barra delle applicazioni ha iniziato a comportarsi in modo strano. Nell’immagine sottostante potete, ad esempio, vedere le icone sovrapposte in modo disordinato:

Credit: Reddit

Dopo aver modificato alcune impostazioni, gli utenti hanno stabilito che il bug è causato dalla disattivazione del widget “Notizie e interessi” sulla barra delle applicazioni. Infatti, dopo averlo riattivato, le icone iniziano a essere visualizzate correttamente. Coloro che sono interessati da questo inconveniente dovrebbero disinstallare l’aggiornamento KB5003214, almeno fino a quando la compagnia di Redmond non risolverà definitivamente il problema.