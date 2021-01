Windows 10, scoperte alcune anticipazioni sull’aggiornamento 21H1

Il 2021 è ormai iniziato da qualche giorno e già si pensa al primo aggiornamento importante per Windows 10, dopo che Microsoft ha deciso di calendarizzarne in maniera regolare la loro pubblicazione. Stando a quanto riferito dai colleghi di Bleeping Computer, un recente update cumulativo distribuito per Windows 10 20H2 ai membri del programma “Insider” sul canale “Release” ha rivelato che il prossimo aggiornamento sarà il “21H1”.

Il sito Deskmodder.de è stato il primo a riportare che la compagnia di Redmond ha pubblicato recentemente l’aggiornamento “2021-01 Cumulative Update Preview per Windows 10 versione 20H2 (KB4598291)” nel canale “Release” di Windows Insider, il quale ha portato il sistema operativo alla build 19042.782. Una volta installato, Deskmodder.de ha notato che l’aggiornamento ha aggiunto un pacchetto di abilitazione intitolato ‘Microsoft-Windows-21H1Enablement-Package ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~~ 0.0.0.0’ alla seguente chiave di registro:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\PackageDetect\

Credit: Bleeping Computer

Il nome del pacchetto indica che l’aggiornamento di Windows 10 21H1 non sarà un aggiornamento completo delle funzionalità, ma semplicemente verranno attivate opzioni attualmente non disponibili agli utenti. Trattandosi di un aggiornamento di dimensioni contenute, sarà possibile installarlo velocemente nei sistemi Windows 10 2004 o 20H2, mentre gli utenti che eseguono versioni precedenti di Windows 10 avranno bisogno di effettuare un update completo, che richiederà molto più tempo. Poiché quest’ultimo aggiornamento è stato distribuito questa settimana agli Insider, dovremmo aspettarci che venga offerto al resto degli utilizzatori Windows 10 nel corso della prossima settimana come opzionale.

Purtroppo, al momento Microsoft non ha rivelato ancora quando sarà pubblicato ufficialmente Windows 10 21H1, ma dovrebbe arrivare a marzo o aprile 2021. Alcune delle funzionalità previste, ma non confermate, includono DNS su HTTPS, la colonna “Architettura” in Task Manager, una sezione con le ultime novità e migliori impostazioni per la GPU.