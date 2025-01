Microsoft rimuove da Windows 11 due funzioni non ancora rilasciate

Sembra che Microsoft abbia interrotto lo sviluppo di due funzionalità di personalizzazione per Windows 11 basate sull'intelligenza artificiale. Si tratta, nello specifico, degli effetti di profondità per gli sfondi e degli sfondi dinamici.

Le due funzionalità erano state scovate nei mesi passati analizzando le build Windows Insider e puntavano a migliorare l'esperienza utente rendendo il sistema operativo più accattivante e personalizzabile grazie all'intelligenza artificiale, non ancora particolarmente integrata in Windows.

Ad accorgersi per la prima volta degli effetti di profondità fu l'utente Albacore nel lontano marzo 2023, in una build preliminare di Windows 11; secondo quanto emerso all'epoca, la funzione avrebbe permesso di aggiungere profondità alle immagini di sfondo utilizzando l'intelligenza artificiale, creando un effetto parallasse simile a quello introdotto da Apple con iOS 16.

Una demo mostrava come l'IA fosse in grado di separare gli elementi dell'immagine in layer, creando un'illusione di profondità al movimento del mouse. Su tablet con accelerometri e giroscopi, l'effetto avrebbe sfruttato i sensori per un parallasse più realistico.

La funzione degli sfondi dinamici, inizialmente pensata per gli studenti, offriva invece animazioni continue di oggetti astratti, sia in versione chiara che scura, con l'obiettivo di attirare l'attenzione su elementi come il nuovo menu Start e la barra delle applicazioni.

Non sappiamo perché Microsoft abbia deciso di eliminare le funzionalità. È possibile che l'azienda voglia concentrarsi nello sviluppo di funzioni legate alla produttività anziché su elementi estetici, tuttavia sarebbero state una bella aggiunta, che avrebbe permesso agli utenti di personalizzare facilmente il proprio PC, senza dover ricorrere a software di terze parti.