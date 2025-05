Zalman ritorna alle origini con i dissipatori ispirati ai motori a turbina

Zalman ritorna alle origini, stravolgendo il mercato dei dissipatori con una linea ispirata ai motori aeronautici, presentando una gamma completa che abbraccia diverse fasce di prezzo e potenze. Il produttore coreano ha svelato durante il COMPUTEX 2025 la nuova serie ZET, un ripensamento radicale dei vecchi dissipatori circolari CNPS9000, introducendo elementi estetici innovativi e soluzioni tecniche all'avanguardia. La collezione comprende tre modelli, ZET5, ZET4 e ZET3, ciascuno progettato per soddisfare esigenze specifiche, dai sistemi gaming high-end alle configurazioni più economiche.

I nuovi dissipatori si distinguono immediatamente per il design che richiama le turbine dei motori d'aereo, con involucri in plastica che racchiudono una struttura di dissipazione circolare. La scelta stilistica non è solo estetica ma funzionale, permettendo un flusso d'aria ottimizzato attraverso le alette metalliche. Disponibili in colorazioni bianche e nere, questi dissipatori rappresentano un significativo passo avanti rispetto alla precedente generazione, combinando prestazioni termiche elevate con un'estetica moderna.

Il modello di punta, lo ZET5, si presenta come soluzione premium con cinque heat pipe nichelati che attraversano una struttura circolare di alette. La capacità di gestire fino a 200W di TDP lo rende adatto anche ai processori più esigenti sul mercato. Una delle caratteristiche più innovative è il sistema di ventole magnetiche, che si attaccano al corpo principale senza necessità di clip o viti, collegandosi alla scheda madre tramite un sistema di pin a molla sia per il controllo PWM che per l'illuminazione ARGB.

Le ventole utilizzano cuscinetti idrodinamici, possono raggiungere velocità fino a 2000 RPM e offrono un flusso d'aria massimo di 44,48 CFM. Il modello include anche tre anelli di illuminazione ARGB, permettendo effetti luminosi personalizzabili che si integrano con l'ambiente della build. La disponibilità sia in nero che in bianco consente di adattarsi a qualsiasi schema cromatico del case.

L'innovazione non si ferma alle prestazioni, ma abbraccia anche l'estetica e la personalizzazione.

Lo ZET4 si colloca come soluzione intermedia, dotato di quattro heat pipe e una singola ventola magnetica rimovibile. Con una capacità termica di 180W TDP, risulta ancora più che adeguato per la maggior parte dei processori moderni. La caratteristica distintiva di questo modello è un pannello rimovibile che può essere sostituito con un display LCD, consentendo di visualizzare statistiche di sistema o immagini personalizzate tramite il software proprietario dell'azienda.

Chiude la gamma lo ZET3, il modello base caratterizzato da un design più semplice con tre heat pipe e una ventola singola. A differenza dei fratelli maggiori, non include illuminazione o la possibilità di rimuovere la ventola, concentrandosi sulle prestazioni essenziali di raffreddamento. Con una capacità di gestione termica fino a 150W TDP, rappresenta una soluzione ideale per configurazioni budget o sistemi compatti.

Oltre ai nuovi dissipatori ZET, Zalman ha presentato al COMPUTEX 2025 anche una gamma di case innovativi. Il P40 Namu è un case full ATX con uno stile che ricorda un acquario, caratterizzato da accenti in legno che avvolgono la parte inferiore. Il supporto per ben 10 ventole da case lo rende ideale per configurazioni ad alte prestazioni che necessitano di un flusso d'aria ottimale.

Il P10 Namu rappresenta invece una soluzione più compatta, un mid-tower che incorpora finiture effetto legno nella parte anteriore, simile al Fractal Design North. Questo case supporta schede madri micro-ATX e mini-ITX, con possibilità di montare fino a nove ventole da 120 mm, offrendo un buon compromesso tra dimensioni e capacità di raffreddamento.

Con queste novità, Zalman dimostra di voler tornare protagonista nel mercato delle soluzioni di raffreddamento e degli chassis per PC, combinando innovazione tecnica, design distintivo e attenzione alle diverse esigenze degli utenti.