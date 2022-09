Stando a quanto riportato dagli utenti del subreddit MSI_Gaming, sembra che Microsoft abbia recentemente reso disponibile un nuovo aggiornamento di Windows 11 che blocca l’undervolting e overvolting via software sulle schede madri di MSI che usano processori Intel.

Purtroppo, l’update responsabile di questo comportamento non è stato ancora individuato con precisione, ma MSI è già al lavoro per risolvere il problema e pubblicare il prima possibile un nuovo BIOS che riporterà la situazione alla normalità (le motherboard con chipset 600 dispongono già di questa correzione).

A quanto pare, la patch diffusa da Microsoft abilita automaticamente la Virtualization-based Security (VBS) in Windows 11 (funzionalità nota anche come “Memory Integrity” nell’app di sicurezza di Windows 10 e Windows 11), che va a bloccare l’accesso a determinati registri del sistema operativo, tra cui quelli necessari per l’overclocking tramite software. Questo non solo rende impossibile effettuare l’overvolting e undervolting della CPU con strumenti software, come XTU, ma anche le applicazioni di monitoraggio (ad esempio CPU-Z) potrebbero non funzionare correttamente.

Fortunatamente, è possibile ovviare al problema anche in maniera piuttosto semplice. Infatti, basta avviare il programma “Sicurezza di Windows”, dirigersi nella sezione “Sicurezza dispositivi” e disattivare la funzionalità “Isolamento Core”.

