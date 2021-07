Windows 11, la nuova versione aggiunge un altro widget e altre novità

Man mano che ci avviciniamo al lancio effettivo di Windows 11, che dovrebbe avvenire questo autunno, Microsoft continua a pubblicare nuove build, la maggior parte delle quali offre miglioramenti minori. Recentemente, il gigante del software ha consentito ai membri del programma Insider che fanno parte dell’anello Dev di scaricare la build 22000.71.

Questa nuova versione, che sarà installata tramite un aggiornamento automatico, presenta un nuovo widget “Intrattenimento” che promuove l’acquisto di film tramite Microsoft Store, alcune nuove ombreggiature trasparenti nei menu di scelta rapida, un design migliorato delle anteprime quando si passa con il mouse sulle icone della barra delle applicazioni e un nuovo stile dello “split button” nell’interfaccia utente di Esplora file.

Credit: Tom's Hardware

In particolare, il widget “Intrattenimento” mostra un elenco di film che potete noleggiare o acquistare, portandovi direttamente alla pagina relativa non appena effettuerete un clic su di essi. Una caratteristica importante di Windows 11 è il passaggio al nuovo design language “acrylic”, che ora si estende anche al menù di scelta rapida, presentando un look traslucido.

Microsoft ha apportato anche lievi modifiche all’aspetto delle finestre di anteprima quando si passa con il mouse su un menu della barra delle applicazioni e sta testando l’usabilità di un nuovo tipo di pulsante dell’interfaccia utente, in cui parte di esso è selezionabile e parte richiama un menu. Al momento, questa nuova funzionalità è presente solo nell’opzione “Nuova Cartella” In Esplora File. Infatti, quando effettuerete un clic sul lato sinistro del pulsante otterrete semplicemente una nuova cartella, mentre sul lato opposto sarà mostrato un sottomenu con più scelte.

Credit: Tom's Hardware

Oltre a ciò, la compagnia di Redmond ha corretto diversi bug riscontrati dagli utenti, tra cui:

Impedito l’avvio accidentale delle app quando vengono trascinate sulla barra delle applicazioni.

Facendo clic con il pulsante destro del mouse sull’icona della barra delle applicazioni tenendo premuto il tasto MAIUSC dovrebbe essere mostrato un menu.

Le impostazioni di alimentazione e batteria dovrebbero smettere di segnalare erroneamente le impostazioni di risparmio energetico.

I colori in Impostazioni dovrebbero cambiare con precisione quando si alternano le modalità chiara e scura.

I widget si caricano in modo più affidabile.

I menu richiamati con ALT+Tab non dovrebbero più rimanere bloccati.

Per aggiornare l’installazione esistente di Windows 11 non dovrete fare altro che recarvi su Impostazioni>Windows Update e selezionare “Verifica aggiornamenti”. Il download richiederà alcuni minuti.