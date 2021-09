Windows 11, la nuova app Orologio consentirà di essere più produttivi

Microsoft ha reso disponibile la nuova app Orologio con “Focus Sessions”, le sessioni produttive, ai Windows Insider tramite l’ultimo aggiornamento di Windows 11. La nuova app Orologio si integra con Spotify e presenta uno stile visivo completamente revisionato che si fonde perfettamente con il resto di Windows 11. L’azienda inoltre sta davvero spingendo sulla nuova funzione Focus Sessions che consente di immergersi nel proprio lavoro ed essere ancora più produttivi senza alcun software di terze parti.

Come riporta How To Geek, si può ad esempio utilizzare l’app Orologio per impostare un “Focus Timer”, quindi incentrato sulla concentrazione, che bloccherà le distrazioni per tutto il tempo impostato. Ad esempio, se si hanno a disposizione 30 minuti per lavorare, basterà inserire 30 minuti e iniziare a lavorare. Si può anche utilizzare Spotify per riprodurre brani che aiuteranno a trovare la massima concentrazione durante la sessione di Focus.

Photo Credits: Microsoft

Microsoft integra anche la sua app To Do con Focus Sessions. Di conseguenza, si possono gestire le attività senza terminare la sessione di focus, il che dovrebbe rendere più facile rimanere concentrati ed estremamente produttivi. C’è anche una funzione che consente di impostare un obiettivo di concentrazione giornaliero in modo da poter provare a rimanere concentrato un certo numero di volte al giorno.

Per provare la nuova app orologio su Windows 11 bisogna essere un Windows Insider del canale Dev. Sicuramente in futuro la novità arriverà anche per il canale Beta e sarà poi disponibile nella release ufficiale che sarà lanciata il 5 ottobre. Windows 11, oltre a questa novità, porta con sé una nuova interfaccia grafica più moderna e coerente, nuove icone e finestre, una nuova implementazione con Microsoft Teams, oltre al menu Start ridisegnato, nuove animazioni, e in generale un aspetto più in linea con i giorni nostri.

Come anticipato, Windows 11 sarà lanciato ufficialmente il 5 ottobre per determinati sistemi e per i nuovi PC in arrivo sul mercato, mentre arriverà per tutti gli utenti dotati di un PC compatibile sotto forma di aggiornamento gratuito in Windows Update nei mesi successivi. Non resta quindi che attendere qualche settimana per vedere la versione finale del nuovo sistema operativo, che porterà con sé nuove funzionalità.