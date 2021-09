Windows 11, l’app Foto sarà aggiornata e avrà nuove funzionalità

Windows 11 porterà con sé una nuova app Foto, per la gioia di moltissimi utenti. Va detto, l’app Foto di Windows 10 non è mai stata eccezionale. È tra le applicazioni preinstallate del sistema operativo, quella di default per aprire le immagini e i video, e per molti è a malapena adatta allo scopo: spesso ha degli arresti anonimi, l’editor video è abbastanza scadente e l’app non è mai stata aggiornata in modo significativo. Per fortuna però, come riporta Windows Central, sarà rinnovata in Windows 11.

Pumped to share another #Windows11 first look with you – the beautifully redesigned #PhotosApp is coming soon to #WindowsInsiders pic.twitter.com/hraNJAo9iF — Panos Panay (@panos_panay) September 7, 2021

Come altre app di Windows 11, ad esempio MS Paint, la nuova app Foto sembra mantenere lo scheletro del suo predecessore, aggiungendo allo stesso tempo rifiniture e (si spera) nuove funzionalità. Sembra che la visualizzazione completa delle foto dia agli utenti la possibilità di visualizzare più foto alla volta, mostrando una sequenza temporale degli scatti recenti nella parte inferiore. Questo prende in prestito i design tipici visti sui dispositivi mobili, che funzionano molto meglio di Windows con le loro capacità base come l’editing di foto e video. È assurdo infatti pensare che il nostro smartphone sia dotato di un editor video migliore del nostro PC.

Il capo di Windows, Panos Panay, ha condiviso il video qui sopra offrendo uno sguardo all’app aggiornata. Non si sa ancora come migliorerà le sue caratteristiche e capacità, e se lo farà, ma dato che l’app Foto di Windows è probabilmente la peggiore piattaforma per l’editing multimediale semplice e rapido, possiamo solo sperare.

Gli utenti su Twitter, in risposta a Panos Panay, sembrano essere piuttosto contenti della nuova app Foto (o almeno da quanto si può comprendere in 23 secondi di teaser). Alcuni però hanno qualche critica a riguardo, dicendo che era anni che si attendeva un aggiornamento del genere. Alcuni hanno anche chiesto se è possibile spostare la funzionalità di video editing in un’app singola, una specie di Movie Maker degli anni 2000, da poter scorporare completamente rispetto all’app Foto. Attualmente, infatti, nella lista delle app è presente il Video Editor, che riporta alla funzionalità di Foto, ma non è possibile disinstallare solo una delle due app.