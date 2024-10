Windows 11: l'ultimo update blocca internet

L'aggiornamento Windows 11 24H2 sta causando problemi di connessione internet a numerosi utenti. Secondo quanto riportato da Windows Report, diverse persone stanno segnalando l'impossibilità di accedere alla rete sia via cavo che Wi-Fi dopo l'installazione dell'update annuale 2024 di Windows 11.

Gli utenti colpiti riferiscono che i dispositivi si connettono ma non riescono ad ottenere l'accesso alla rete, ricevendo indirizzi IP che iniziano con 169 e risultando quindi privi di connessione internet. Il problema sembra persistere anche dopo l'aggiornamento dei driver e il reset delle impostazioni di rete.

L'unica soluzione al momento è tornare alla versione precedente 23H2.

In alcuni casi, la connessione funziona al primo riavvio dopo l'installazione dell'aggiornamento, ma smette di funzionare ai riavvii successivi. Il problema colpisce sia PC privati che computer aziendali connessi a server.

Al momento, l'unica soluzione, quasi sempre efficace, sembra essere quella di disinstallare l'aggiornamento 24H2 e tornare alla versione precedente 23H2 di Windows 11. Tuttavia, alcuni utenti segnalano che neanche questo metodo è sempre risolutivo:

"Abbiamo provato a tornare a 23H2, ma non ha funzionato. Finora abbiamo 'bruciato' diverse macchine che hanno richiesto una ricostruzione completa da zero. Stiamo bloccando 24H2", ha dichiarato un utente.

Microsoft non ha ancora rilasciato una patch ufficiale per risolvere questi problemi di connettività. Si consiglia agli utenti di attendere prima di installare l'aggiornamento 24H2, a meno che non sia strettamente necessario, per evitare potenziali interruzioni della connessione internet.