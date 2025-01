Windows 11: arriva finalmente la caratteristica più richiesta e utile per la taskbar

Microsoft sta per introdurre un indicatore della percentuale della batteria sulla barra delle applicazioni di Windows 11. La nuova funzionalità, scoperta nell'ultima build di anteprima del sistema operativo, permetterà di visualizzare la percentuale di carica accanto all'icona della batteria nel System Tray.

Questa opzione, già presente in quasi tutti i moderni sistemi operativi come macOS, iOS e Android, colma finalmente una lacuna di Windows. Mostrare la percentuale della batteria direttamente sulla barra delle applicazioni consentirà agli utenti di controllare rapidamente l'autonomia residua del dispositivo, senza dover interpretare l'icona o passare il mouse sopra di essa per visualizzare i dettagli.

Al momento la funzione è nascosta nell'ultima build del canale Dev di Windows 11 ed è stata individuata dall'esperto @phantomofearth su X (ex Twitter). Per attivarla è necessario utilizzare uno strumento di terze parti chiamato ViveTool e abilitare specifici ID di funzionalità.

Oltre all'indicatore della percentuale, Microsoft sta lavorando anche ad altre modifiche all'icona della batteria, come un nuovo colore arancione quando è attiva la modalità di risparmio energetico.

L'introduzione di queste piccole ma utili funzionalità contribuisce a migliorare l'esperienza complessiva degli utenti di Windows 11, rendendo il sistema operativo più completo e raffinato. Ci si aspetta che la nuova opzione venga presto abilitata ufficialmente per i tester del programma Insider prima del rilascio pubblico.

Incredibile comunque che ci sia voluto così tanto per introdurre una feature così "banale" e allo stesso tempo richiestissima, ma siamo felici che Microsoft ci abbia lavorato e si sia deciso nello svilupparla, così da poterla rilasciare per tutti.

Prima era necessario andare a vedere in maniera manuale ogni volta la percentuale della batteria, con questa opzione diventa tutto piuttosto semplice osservare quando attaccare o meno il cavo di alimentazione per ricaricare il nostro portatile. Sicuramente semplificherà la vita a moltissimi.