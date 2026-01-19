Avatar di Ospite Vue_Boss #281 0
io uso ancora la 22H2 proprio per evitare ste rogne
usa la 24g2 e la 25h2 che non ne sono affetti e sono supportate la tua e obsoleta e instabile
Ma solo a me sembra assurdo che un aggiornamento di GENNAIO 2026 abbia già un bug del genere? cioè testiamo qualcosa prima di rilasciarlo no
I più ti diranno che è normale che sia così e che quindi deve passare del tempo prima che la situazione si assesti.
Eppure mi sembra che questo 11 stia dando molti più problemi del solito..........
ma no!! è windows 11 l'eterno incompiuto
