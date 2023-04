Il creatore di Tiny11 e Tiny10, NTDEV, sta lavorando a un nuovo progetto chiamato provvisoriamente Live11, che rende possibile avviare Windows 11 direttamente da DVD. Live11 potrebbe essere utile per chi vuole un’immagine leggera di Windows per test o altri scopi, come la manutenzione e il ripristino del sistema, l’installazione di software o la configurazione di hardware. Tuttavia, sarebbe probabilmente più pratico su una chiavetta USB anziché su un DVD visto i tempi attuali. Per mostrarne il funzionamento, NTDEV ha condiviso un filmato, che potete vedere direttamente dal player sottostante.

Here is a proof of concept of live11, a live image of tiny11 that loads completely into RAM and fits neatly on a DVD! pic.twitter.com/MBOLZ5NyH1 — NTDEV (@NTDEV_) April 2, 2023

Il sistema utilizza Grub4Dos, un bootloader comunemente utilizzato per creare dischi avviabili di Windows e Linux. L’operazione preliminare di copia dei file richiede circa un minuto, mentre l’avvio del sistema operativo dal disco RAM impiega 12 secondi. Sul desktop di Windows, NTDEV dimostra alcune funzionalità come “proof of concept”. Il disco RAM è di 3,87 GB con 324 MB di spazio libero rimanente, mentre il processore di sistema è un AMD Ryzen 7 5800HS con 8 GB di memoria assegnati alla macchina virtuale, di cui 4 GB disponibili e 1,3 GB utilizzati da Windows.

Le versioni ridotte di Windows, come Tiny10 e Tiny11, offrono diversi vantaggi, come l’occupazione di un minor spazio su disco, un avvio più rapido e un minore consumo di risorse di sistema, ma potrebbero presentare limitazioni in termini di sicurezza e affidabilità, con alcune funzionalità o aggiornamenti assenti.

Il progetto Live11 di NTDEV ha ottenuto sicuramente risultati interessanti. È possibile che altri sviluppatori seguano l’esempio e creino versioni simili di Windows o altri OS, e che vengano sviluppate soluzioni ancora più avanzate e ottimizzate, come immagini live che si adattano dinamicamente alle risorse hardware disponibili o che offrano un’esperienza utente più personalizzabile.