Windows 11 in solo 3,3GB di spazio, ma non lo potete aggiornare

NTDEV, sviluppatore già noto per le sue precedenti versioni di Tiny11, versione personalizzata di Windows 11 che riesce a girare in 200MB di RAM (qui vi raccontiamo la nostra prova), ha pubblicato nelle scorse ore Tiny11 Core, una versione di Windows 11 che occupa solo 3,3GB di spazio su disco e si installa con una ISO da 2GB.

Tiny11 Core occupa circa 7 volte meno spazio di un’installazione classica, che necessità di più di 20GB, ed è molto più snella anche del classico Tiny11, che ha bisogno di circa 8GB di spazio d’archiviazione. Tiny11 Core sfrutta l’algoritmo di compressione decompressione LZX, disponibile nella funzione CompactOS di Windows 10 e Windows 11, che comprime i file di sistema su disco e li decomprime solo quando necessario.

Ovviamente questo non basta a ridurre così tanto le dimensioni. Da Tiny11 Core sono stati rimossi Windows Defender, Microsoft Edge, Recovery Agent, Windows Component Store (WinSxS) e anche Windows Update. Ciò significa che su Tiny11 Core mancano molte funzionalità di sicurezza e non è possibile effettuare alcuna manutenzione o aggiornamento. Tiny11 Core non è un sostituto di Tiny11 o Windows 11, ma è pensato come “ambiente di test veloce, o per una piattaforma di sviluppo”; a questo proposito, NTDEV ha integrato il core di Internet Explorer e .NET Framework 3.5, così che la maggior parte delle applicazioni possa essere eseguita.

Se volete provare Tiny11 Core, potete scaricare la prima beta da questo indirizzo. Sulla stessa pagina trovate delle linee guida da seguire per l’installazione, i problemi noti e le note di rilascio, inoltre c’è la possibilità di lasciare dei feedback per aiutare NTDEV nello sviluppo.