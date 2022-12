Windows 11 è nel pieno del suo sviluppo, Microsoft sta lavorando per il rilascio di numerosi aggiornamenti che arricchiranno ulteriormente il sistema operativo di nuove funzionalità. Il primo di questi starebbe già per arrivare tra i mesi di febbraio e marzo, almeno stando all’insider specializzato WalkingCat, solitamente affidabile quando si tratta di indiscrezioni su Windows, oltre ad alcune presunte fonti provenienti direttamente da Redmond stessa. Quest’update dovrebbe anche precedere l’aggiornamento “Continous Innovation”, di cui si è recentemente parlato, che sarebbe previsto per il rilascio nel mese di maggio 2023.

Secondo quanto emerso nel registro della build dell’anteprima, Microsoft sarebbe al lavoro per ottimizzare maggiormente l’uso della barra delle applicazioni nei tablet, qualcosa a cui l’azienda lavora in realtà da tempo, fin dalle prime build interne di Windows 11 21H2. Dei problemi di gioventù, riscontrati in fase di test dagli utenti che partecipano al programma Insider, hanno tuttavia costretto a ritirare la nuova barra e lavorarci ancora per renderla esente da difetti. Nel prossimo aggiornamento, la nuova barra delle applicazioni potrà essere compressa ed espansa: la prima consentirà di usufruire di più spazio nello schermo, nascondendo le icone delle app, ed è per questo motivo specificatamente pensata per i dispositivi con display piccolo. La seconda permette invece di usufruire della barra completa, con il menu start, le scorciatoie per le app e i widget. Il passaggio da una modalità all’altra potrà essere fatto con un gesto a scorrimento verso l’alto o il basso.

Fonte: Windows Latest

Windows 11 sarà inoltre in grado di rilevare il tipo di dispositivo in uso, abilitando ad esempio la barra ottimizzata se si rimuoverà la tastiera da un portatile 2-in-1. Per quanto riguarda il resto, dovrebbe anche tornare la possibilità di trascinare le app direttamente sulla barra, per creare rapidamente delle scorciatoie, oltre a una nuova funzione di ricerca su Gestione attività, la possibilità di abilitare la lancetta dei secondi nell’orologio, un pannello widget a schermo intero e possibili altre funzioni.

Salvo variazioni, i piani di Microsoft prevederebbero infine di rendere disponibile l’ultimo e grande aggiornamento del 2023 in autunno, in maniera simile all’update Windows 11 22H2. Lo scopo dell’azienda è il rilascio di numerose funzionalità minori, oltre che i tradizionali aggiornamenti con grandi novità.