Windows 11, una feature pensata per i gamer arriverà anche su Windows 10

Circa un mese fa, vi avevamo informato che la tecnologia DirectStorage, indirizzata principalmente al mondo dei giocatori, sarebbe stata presente esclusivamente solo su Windows 11, prossima versione del popolare sistema operativo della casa di Redmond. A quanto pare, fortunatamente, non sarà proprio così. Infatti, un recente post pubblicato sul blog di Microsoft ha chiarito che DirectStorage sarà supportata sia su Windows 10 che Windows 11.

Credit: Microsoft

Ricordiamo che DirectStorage è una nuova API, attualmente utilizzata nelle console Xbox Series X e Xbox Series S, che migliora i tempi di caricamento dei videogames consentendo il trasferimento dei dati direttamente da un’unità SSD NVMe alla GPU, bypassando così la CPU. Per accelerare ulteriormente le prestazioni, DirectStorage include anche una nuova tecnologia di decompressione GPU che supporta rapporti di decompressione e larghezze di banda più elevate rispetto alle CPU. Ciò rende anche la GPU un’opzione migliore per decomprimere le risorse di gioco.

Credit: Microsoft

Tuttavia, in Windows 10 la tecnologia sfrutterà il suo vecchio stack per l’archiviazione, in pratica il set di driver che consente alle applicazioni e a Windows di comunicare con i dispositivi di archiviazione. Ciò porterà a una riduzione delle prestazioni, rispetto a Windows 11, ma, ad ogni modo, si potrà ugualmente notare l’efficacia del nuovo sistema. Infatti, Windows 11 sarà dotato di uno stack di archiviazione aggiornato, che consentirà a DirectStorage di funzionare a piena velocità. Si tratta decisamente di una buona notizia per tutti coloro che non possono, o non vogliono, passare a Windows 10, consentendo a molte più persone di migliorare le prestazioni sui loro sistemi esistenti.

