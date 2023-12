Windows 12 arriva tra sei mesi secondo un giornale taiwanese

Secondo un rapporto del Commercial Times (un giornale di Taiwan), Microsoft avrebbe confermato agli addetti ai lavori il lancio di Windows 12 a giugno 2024.

Questa data è stata evidenziata come fondamentale per l'industria PC a Taiwan, prevedendo significative vendite di PC con intelligenza artificiale. Le figure di spicco di aziende come Acer, Quanta, MSI e Gigabyte sono entusiaste del "primo anno del PC con intelligenza artificiale" e delle opportunità commerciali che porterà.

Nonostante il rapporto del Commercial Times citi Windows 12 e la sua presunta uscita a giugno, mancano le prove delle dichiarazioni di Microsoft a supporto di questa affermazione.

Si suppone, difatti, che queste informazioni derivino esclusivamente dalle dichiarazioni recenti di Jason Chen, presidente e CEO di Acer, e di Barry Lam, presidente di Quanta, i quali avrebbero ricevuti in via confidenziale l'informazione.

Chen è apparso cauto ma ottimista riguardo ai PC con intelligenza artificiale al Taiwan Medical Technology Exhibition a Taipei. Lam di Quanta, invece, si è dimostrato più ottimista, sottolineando un previsto aumento in tre settori: PC, server ed elettronica automobilistica con intelligenza artificiale.

Il Commercial Times aggiunge che Lam prevede il lancio di PC con intelligenza artificiale insieme alla nuova generazione di Windows da parte di Microsoft "l'estate prossima". Tuttavia, questa non sembra essere una citazione diretta di Lam.

Se il lancio di Windows 12 a giugno 2024 si concretizzerà, sarà in anticipo rispetto alle indiscrezioni precedenti che lo volevano in uscita in autunno. Inoltre, un precedente leak su un processore desktop Intel Meteor Lake, ha elencato la versione non ancora rilasciata di Windows come sistema operativo supportato, suggerendo un possibile lancio nel secondo semestre del 2024.

I chip Intel Meteor Lake saranno cruciali per l'adozione diffusa dell'intelligenza artificiale grazie all'hardware dedicato su tutti i SoC di questa famiglia. L'accelerazione hardware AI sulla famiglia AMD Ryzen 7000, invece, offre meno chiarezza, con solo i chip Ryzen mobile 7040 'Phoenix' che hanno l'architettura hardware per l'elaborazione AI.

Resta da verificare se l'elaborazione AI sarà, o meno, un requisito minimo di compatibilità per il futuro sistema operativo di Microsoft.