Oggi siamo tutti più poveri, e uno dei motivi principali riguarda le guerre commerciali in atto. Trump impazzito con i suoi dazi su tutto, la Cina che avanza come superpotenza economica, la pandemia che ha incasinato tutto, le guerre che hanno ribaltato lo scenario delle rotte commerciali aumentando i prezzi.

Ma dietro questa tempesta perfetta c'è molto di più di una semplice inflazione o della follia di un presidente. C'è la fine storica del "commercio asimmetrico" con cui l'America ha sostenuto l'Occidente per decenni a proprie spese, e c'è la strategia silenziosa di Pechino che ha già svuotato di tecnologia oltre 160 aziende italiane. In un Paese come il nostro, schiacciato da costi energetici fuori mercato (+30% rispetto all'Europa) e minacciato dallo tsunami dell'Intelligenza Artificiale, capire cosa sta accadendo non è più un lusso, ma una necessità.

Per questo, ho voluto fare quattro chiacchiere con Il Professor Carlo Pelanda, economista di fama internazionale, per aiutarci a decifrare meglio questo complesso scenario.

Quella che segue è un'analisi senza filtri sul perché il vecchio mondo è finito e su quale sia l'unica strada rimasta per evitare di gestire un inesorabile declino.