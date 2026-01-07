Avatar di Ospite Port_Runner #373 0
0
ma infatti si vede che tutto costa il doppio rispetto a prima
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Lag_Mod #849 0
0
Le guerre commerciali erano prevedibili, il problema è che nessuno ha fatto niente quando c'era tempo
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite API Guard #121 0
0
bello scoprire che la Cina ci ha già fregato 160 aziende
Questo commento è stato nascosto automaticamente.