Windows con ARM fa girare i giochi meglio dei Mac, ecco come è possibile

Qualcomm sta facendo parlare di sé alla Game Developers Conference 2024, dopo aver presentato il processore Snapdragon X Elite Arm, una promettente novità nel campo dei PC da gioco Windows.

A differenza dei chip di Apple, questo processore è progettato per eseguire i giochi per Windows in modo eccellente utilizzando l'emulazione x86, con il codice ARM64 nativo che offre migliori prestazioni.

Durante la conferenza, Qualcomm ha evidenziato la preparazione del suo hardware per l'emulazione x86 e il gaming su Windows, intitolando la loro sessione "Windows su Snapdragon, una piattaforma pronta per i tuoi giochi su PC".

Tuttavia, non tutto è perfetto. Tra i problemi elencati durante la presentazione, emerge la mancanza di compatibilità con il software anti-cheat, un ostacolo condiviso anche con alcuni giochi per PC che non sono ancora nativamente supportati su SteamOS di Steam Deck.

Inoltre, alcune eccezioni, intese come titoli specifici, potrebbero non funzionare su Arm senza effettuare un porting manuale, anche se la maggior parte dei giochi sembra funzionare senza alcuna modifica aggiuntiva.

https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/unlike-apples-chips-qualcomms-x-elite-arm-cpu-will-run-windows-games-just-fine-using-x64-emulation-native-arm64-code-will-give-best-performance

Nonostante questi ostacoli, la notizia fa ben sperare in merito a nuove opportunità per molti dispositivi Arm, inclusi i prossimi dispositivi di gioco portatili Playtron e il sistema operativo Linux, che pare avrà il supporto di Qualcomm.

Il Qualcomm Snapdragon X Elite promette prestazioni grafiche paragonabili alla migliore iGPU mobile di AMD: la Radeon 780M, con delle prestazioni CPU, persino superiori.

Micah Knapp, Direttore della gestione del prodotto di QC, ha osservato che Arm può eseguire un gioco più veloce di x86 e offrire una migliore durata della batteria, inoltre gli sviluppatori possono migliorare le prestazioni portando il loro software su "Arm64EC", il quale consente di raggiungere prestazioni "quasi native", almeno secondo quanto dichiarato da Qualcomm.

In conclusione, i giochi testati con i laptop Snapdragon X Elite di Qualcomm (Control, Baldur's Gate 3 e Redout II) hanno mostrato prestazioni molto simili a quelle della Radeon 780M. Questo rappresenta un'importante passo in avanti per il mercato del PC Gaming, che mostra quanto sia avanzata la tecnologia Arm.