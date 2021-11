Windows Media Player pronto alla pensione in Windows 11

Windows Media Player e Groove Music si preparano a essere sostituiti da un nuovo software di riproduzione multimediale per Windows 11. L’applicazione, chiamata in modo davvero originale “Media Player for Windows 11”, è già stata resa disponibile ai membri del programma Windows Insider, come riportato dai colleghi di Engadget, e offre un design più adatto all’ultima iterazione del sistema operativo della casa di Redmond.

Photo Credit: Microsoft

L’app supporta sia i formati video che audio e sarà in grado di importare le vostre playlist e librerie in modo automatico. Microsoft ha affermato che è stata fornita una migliore accessibilità anche grazie a “scorciatoie da tastiera migliorate e supporto ai tasti di accesso per gli utenti che usano la tastiera e altre tecnologie di assistenza“. Inoltre, durante la riproduzione vedrete le copertine degli album e “ricche immagini dell’artista” sia in modalità a schermo intero che mini-player.

Tuttavia, Media Player for Windows 11 attualmente soffre di qualche problema che influenza la riproduzione da alcune posizioni di rete, la modifica dei metadati dell’album e il contenuto della libreria con caratteri accentati. A ogni modo, avrete comunque la possibilità di avviare la precedente versione di Windows Media Player da Strumenti di Windows.

Photo Credit: Microsoft

Nella giornata di oggi vi abbiamo parlato anche di un altro problema che stanno riscontrando gli utenti di Intel Smart Sound Technology in Windows 11. Infatti, a causa di un’incompatibilità del driver, coloro che non hanno una versione aggiornata del file IntcAudioBus.sys sono impossibilitati a effettuare l’aggiornamento all’ultima versione del sistema operativo. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo.