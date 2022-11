Windows Subsystem for Linux (WSL), l’ambiente virtuale ufficiale di Microsoft che consente di eseguire Linux su Windows, è ora disponibile in versione completa anche su Windows 10. La versione di WSL scaricabile dallo store Microsoft avrà inoltre la priorità per quanto riguarda l’aggiunta delle nuove funzionalità, rispetto a quella preinstallata sul sistema, come annunciato dall’azienda tramite il Program Manager Craig Lowen.

La disponibilità della versione stabile di WSL anche per Windows 10 è arrivata a seguito delle richieste della community. La possibilità di scaricarlo dallo store ne semplifica ora molto l’installazione, dato che in precedenza era soltanto possibile farlo attraverso il terminale PowerShell. L’ambiente virtuale di Microsoft è particolarmente utile nel caso in cui si abbia la necessità di eseguire Linux, senza per forza di cose installarlo in un’altra partizione del proprio disco principale per avviarlo in dual boot all’accensione del PC. Una volta installata, la versione stabile di WSL permette da subito di utilizzare tutte le app Linux, anche con interfaccia grafica, che possono essere inoltre avviate attraverso delle comode scorciatoie da aggiungere al menu Start.

Il lavoro di integrazione fatto da Microsoft consente di fare uso di tutti i comandi Linux senza alcuna limitazione di sorta, a differenza delle precedenti versioni, dove era necessario un layer di compatibilità per tradurre le chiamate Linux in comandi compatibili per Windows.

Se però da un lato WSL è un componente molto apprezzato dall’utenza, lo stesso non si può dire per Windows 11, l’ultima versione del sistema che ha apportato numerosi cambiamenti, a cominciare dall’interfaccia e dalla rimozione di diverse funzionalità tanto care agli utilizzatori. Nel periodo successivo al lancio, il sistema operativo è stato costantemente al centro delle critiche: ve ne parliamo in questo articolo, dove abbiamo sintetizzato cosa non piace agli utenti del nuovo sistema.