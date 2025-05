Questi case Zalman in legno presentati al COMPUTEX sembrano stupendi

Nel panorama sempre più competitivo dei case per PC, Zalman si prepara a sorprendere il mercato con una nuova gamma di chassis innovativi presentati durante il COMPUTEX 2025. L'azienda ha svelato diverse soluzioni che spaziano dalla fascia media a quella premium, introducendo elementi di design distintivi che combinano materiali tradizionali come il legno con tecnologie all'avanguardia per la gestione del flusso d'aria. Tra le proposte più interessanti figurano il P10 Namu e il P40 Namu, due case che riflettono filosofie progettuali complementari ma destinate a utenti con esigenze diverse.

Il P40 Namu rappresenta l'ammiraglia della nuova linea, un case in stile "fish-tank" compatibile con schede madri ATX e formati più piccoli. Ciò che lo distingue immediatamente dalla concorrenza è l'elegante inserto in legno che avvolge la parte inferiore del case, creando un contrasto raffinato con i pannelli in vetro temperato. Disponibile nelle colorazioni bianca e nera, il P40 colpisce per la pulizia del design, con pannelli laterali e frontali in vetro temperato perfettamente integrati, privi di bordi visibili quando installati.

Future

La flessibilità è uno dei punti di forza di questo chassis premium, che vanta ben 10 posizioni per ventole: tre laterali, tre superiori, tre inferiori e una posteriore. Le configurazioni supportate sono estremamente versatili, con possibilità di installare fino a tre ventole da 240 mm o da 120 mm sul lato, fino a tre ventole da 120 mm o due da 240 mm sulla parte superiore, mentre le posizioni inferiore e posteriore accettano solo ventole da 120 mm.

Passando al P10 Namu, Zalman propone un case dalle dimensioni più contenute, pensato per la fascia media del mercato e in diretta competizione con modelli come il Fractal Design North. Il suo elemento distintivo è la finitura effetto legno sul pannello frontale, attraverso cui l'aria viene aspirata dalle ventole d'ingresso posizionate posteriormente. Come il fratello maggiore, anche il P10 è disponibile nelle colorazioni bianca e nera, adattandosi così a diverse preferenze estetiche.

Il P10 Namu è compatibile esclusivamente con schede madri micro-ATX e mini-ITX, ma nonostante le dimensioni ridotte supporta fino a 9 ventole da 120 mm: tre nella parte superiore, tre in quella inferiore, due frontali e una posteriore. Solo le posizioni superiori possono ospitare ventole da 140 mm, ma in questo caso il numero si riduce a due unità invece di tre.

Una caratteristica innovativa del P10 Namu è il suo sistema di ventilazione unico. Il case presenta aperture aggiuntive per la camera inferiore, posizionate proprio sotto il pannello laterale in vetro temperato, e un'ampia area ventilata sul pannello laterale posteriore. Queste zone, tradizionalmente prive di ventilazione supplementare, garantiscono un migliore raffreddamento per hub e/o unità di archiviazione collocate nella camera inferiore o nell'area posteriore.

Future

Tornando al P40, il supporto per radiatori è altrettanto impressionante, con possibilità di installare radiatori fino a 360 mm sui lati superiore e laterale, e fino a 280 mm sulla parte superiore per i dissipatori a liquido compatibili con ventole da 140 mm. Sebbene le posizioni inferiori non abbiano un supporto ufficiale per radiatori, è probabile che dimensioni fino a 360 mm possano adattarsi e funzionare correttamente, a condizione che il flusso d'aria lo consenta.

La dotazione del P40 Namu include quattro ventole illuminate RGB, un controller ARGB, slot PCIe ruotabili per l'installazione orizzontale o verticale della GPU, filtri antipolvere magnetici nella parte superiore e inferiore, e supporti dedicati per la scheda grafica. I vani per le unità di archiviazione sono posizionati sul fondo e sul retro del P40, con supporto per due HDD da 3,5 pollici o tre SSD/HDD da 2,5 pollici.

Il supporto per radiatori nel P10 è più limitato, consentendo l'installazione di un singolo radiatore da 240 mm o 120 mm nella parte superiore, o un radiatore da 120 mm sul retro. Sorprendentemente, non è previsto un supporto ufficiale per radiatori nella parte frontale, nonostante la presenza di due posizioni per ventole.

Durante l'evento, Zalman ha presentato anche altri modelli oltre ai P40 e P10 Namu, tra cui una variante premium P60 e una versione del P40 dotata di schermo LCD integrato, ampliando ulteriormente la gamma di opzioni per gli appassionati di modding e gli utenti più esigenti che cercano soluzioni all'avanguardia per i propri sistemi.