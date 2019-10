ZenBook Pro Duo in Italia, scoprilo con Asus e Tom’s a Macerata!

Tom's vi aspetta sabato 12 ottobre a Macerata presso l'Asus Gold Store Lan System, per scoprire insieme le potenzialità del nuovo ZenBook Pro Duo.

Sabato 12 ottobre Tom’s Hardware sarà a Macerata, ospite di ASUS in occasione dell’apertura del nuovo Asus Gold Store Lan System di via Famiglia Palmieri 20.

Faremo quattro chiacchiere con voi e vi mostreremo le innovative funzionalità dello ZenBook Pro Duo (UX581), il nuovo portatile di Asus dotato di doppio schermo touchscreen.

ZenBook Pro Duo è il primo laptop al mondo con ScreenPad Plus, un ampio display da 14″ posizionato tra la tastiera e lo schermo principale che può essere usato in contemporanea a quest’ultimo, così da incrementare la propria produttività.

Anche lo schermo principale è di tipo NanoEdge Frameless (con cornici estremamente sottili), touchscreen e con una diagonale da 15,6″. È equipaggiato con un panello OLED UHD 4K certificato Pantone, con un contrasto di 100.000 : 1 e una copertura della gamma DCI-P3 pari al 100%, perfetto per i creatori di contenuti che hanno bisogno di una resa dei colori il più reale possibile.

In questo ZenBook Pro Duo Asus ha inserito hardware di alto livello, per assicurare ai creativi tutte le prestazioni di cui hanno bisogno. Troviamo un processore Intel Core i7-9750H e una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 2060, accompagnati da ben 32 GB di memoria RAM DDR4-2666, SSD PCIe da 1 TB e supporto al Wi-Fi 6.

Se volete toccare con mano il nuovo ZenBook Pro Duo e scoprire tutte le sue potenzialità, vi ricordiamo che l’appuntamento è per sabato 12 ottobre a Macerata in via Famiglia Palmieri 20, presso l’Asus Gold Store Lan System, alle ore 17. Se non siete della zona, potrete comunque seguirci sul nostro canale Twitch: https://www.twitch.tv/tomshardwareita.