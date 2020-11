1 anno di protezione a metà prezzo con TunnelBear VPN

Con il Black Friday già tra noi da qualche giorno, anche il mercato delle VPN è in gran fermento grazie alla pioggia di offerte e promozioni che le varie aziende stanno proponendo agli utenti vecchi e nuovi. Come avrete notato, infatti, negli ultimi giorni ci siamo prodigati di offrirvi diverse opzioni, non ultima quella di Private Internet Access, la cui offerta a meno di 2€ è, tutt’ora, la più bassa del mercato.

Tuttavia, è ovvio che non tutti potrebbero optare per i servizi di PIA, volendo scegliere un servizio forse più costoso ma decisamente più adatto agli utenti casuali e quasi del tutto privo di tutte quelle complicate impostazioni di cui, come sappiamo, i servizi VPN sono spesso bisognosi. Il nostro consiglio? Perché non dare un’occhiata alla proposta di TunnelBear?

Del resto, l’offerta è davvero molto vantaggiosa, e vi permetterà di usufruire dell’abbonamento annuale di TunnelBear a soli 4,99$ al mese, portando il prezzo totale dell’abbonamento annuale a soli 59,88$, con no sconto applicato pari al 50%! Dite che si può fare di meglio? Lo pensa anche l’azienda che, infatti, per il suo abbonamento annuale abbassa ulteriormente il prezzo mensile, portando il costo per mese ad appena 3,33$ qualora, invece dell’abbonamento annuale, si sottoscriva un piano triennale, il cui costo sarà dunque di 120,00$, per quello che è uno sconto del 67%!

TunnelBear, del resto, è un servizio affidabile e funzionale, perfetto per chi è alle prime armi nel mondo delle VPN ed è alla ricerca di un servizio funzionale ma essenziale. Le impostazioni non sono molte e sono semplici da settare per quanto concerne le funzioni di base. Offre estensioni per Chrome, Firefox e Opera e permette di scaricare file Torrent senza alcuna difficoltà. La questione cambia qualora siate alla ricerca di qualcosa in più, specie dal lato gaming, ma come servizio “entry level”, TunelBear è forse una delle migliori scelte possibili, offrendo il massimo in termini di sicurezza dei propri dati, grazie ad una gestione indipendente e controllata della sicurezza, cosa non scontata per altri fornitori dei servizi VPN.

