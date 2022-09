Se siete alla ricerca di una smart TV di dimensioni generose, che sia non solo in grado di offrire un’esperienza cinematografica, ma che sia anche bellissima da vedere (in tutti i sensi), allora questa è certamente un’occasione che non vorrete lasciarvi scappare, giacché su Amazon è in sconto la splendida Samsung The Frame da 65″, con display 4K ed un design davvero unico sul mercato!

Il prezzo è più che invitante, poiché si passa dagli originali 1.999,00€, a soli 999,00€, con uno sconto pari al 50% o, in soldoni, a ben 1000 euro rispetto al prezzo di partenza, che per una smart TV di questo livello non sono affatto pochi!

Parliamo, infatti, di una TV con pannello QLED da 65″ e con risoluzione 4K, animata da un processor Quantum 4K sviluppato direttamente da Samsung, e dotato di IA, grazie alla quale sia il suono che le immagine vengono analizzate in tempo reale, per essere adattate al meglio onde offrire sempre la miglior qualità possibile, anche qualora il segnale originale non arrivi neanche lontanamente alla massima definizione offerta dallo schermo.

Ciò si traduce in immagini dalla qualità eccezionale, per altro amplificate dalla tecnologia Quantum Dot, in grado di offrire il 100% di volume colore, ed un contrasto pulito e netto, che rende giustizia alle scene di luci, offrendo neri intensi ed appaganti.

Ma la vera particolarità di questa TV sta nella volontà di Samsung di creare un dispositivo che si mimetizzi perfettamente con il vostro ambiente domestico, sicché la The Frame è una smart TV che rassomiglia in tutto e per tutto ad un quadro, anche nelle modalità con cui può essere messa a muro. Ciò è possibile anche grazie all’innovazione sviluppata da Samsung nella gestione dei cavi e delle connessioni. La The Frame, infatti, dispone di un unico cavo di collegamento, chiamato One Invisible Connection, che rivoluzione le modalità di collegamento dei televisori, ed attraverso cui la TV si connette al box esterno per le connessioni e riceve anche corrente elettrica.

Le cornici, inoltre, sono progettate per rassomigliare a quelle di un vero e proprio quadro, sia nella forma, che nel disegno, con anche la possibilità di poterle cambiare (vanno acquistata separatamente) per adattarle al meglio possibile al vostro arredamento. A ciò, si aggiunge poi la modalità “Art Mode”, attraverso il quale la smart TV proietta a schermo delle copie in altissima definizione di alcuni dei più famosi dipinti del mondo, nascondendosi in bella vista e trasformandosi in un vero e proprio quadro, ovviamente tenendo al minimo possibile il consumo energetico.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’acquisto di questo prodotto, invitandovi ad approfittare dell’ottimo prezzo proposto, prima che esso torni alle origini o, peggio, che il prodotto vada esaurito!

