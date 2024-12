2 dicembre: il portachiavi futuristico del Calendario dell'Avvento 2024

Il nostro Calendario dell'Avvento 2024 ha in serbo per il 2 dicembre una sorpresa davvero utile e tecnologica: un portachiavi futuristico che farà risparmiare tempo e stress a chiunque abbia mai perso le chiavi di casa o dell'auto. Non si tratta del classico AirTag di Apple o dello SmartTag di Samsung, ma di un prodotto innovativo e versatile, il KeySmart Pro, un organizzatore di chiavi che integra un localizzatore Bluetooth. Questo dispositivo compatto rappresenta una vera e propria rivoluzione nel modo in cui gestiamo le nostre chiavi quotidiane.

Calendario dell'Avvento 2 dicembre

La principale caratteristica che distingue il KeySmart Pro è l'integrazione con Tile, una tecnologia di localizzazione intelligente che consente di rintracciare facilmente le chiavi smarrite. Tramite l'app mobile gratuita di Tile, sarà possibile scoprire in pochi istanti dove si trovano le vostre chiavi, senza bisogno di frugare in borsa o nella tasca del giubbotto. Questo piccolo dispositivo elimina quindi il problema delle chiavi perse, che spesso fanno perdere minuti preziosi nella giornata.

Ma le funzionalità del KeySmart Pro non si fermano qui. Se anche voi avete mai dimenticato dove avete messo il telefono, il KeySmart Pro vi aiuterà a trovarlo. Basta premere due volte il pulsante Tile sul portachiavi e il vostro telefono comincerà a squillare, anche se è in modalità silenziosa. Questa funzione si rivela particolarmente utile quando il telefono si nasconde in qualche angolo remoto della casa o della borsa.

KeySmart Pro non è solo un localizzatore intelligente: è un vero e proprio strumento multifunzionale. Oltre a contenere fino a 10 chiavi, il portachiavi è dotato di una torcia a LED integrata per illuminare le serate più buie, un apribottiglie per le occasioni più conviviali e un anello di aggancio per chiavi più grandi o il telecomando dell'auto. Questo mix di praticità e tecnologia lo rende un accessorio ideale per chi desidera tenere le proprie chiavi in ordine, ma anche a portata di mano in qualsiasi momento. Con KeySmart Pro, non avrete più scuse per perdere le chiavi o il telefono.

Vedi offerta su Amazon