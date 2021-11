2 Spazzolini elettrici Oral-B a meno di 65€! Affarone Amazon!

In questo articolo vogliamo fare un piccolo break dalla consueta programmazione di offerte hi-tech per illustrarvi una nuova ed interessante iniziativa di Amazon, questa volta rivolta a coloro che desiderano acquistare uno spazzolino elettrico. Infatti, sul portale è presente un bundle contenente ben due Oral-B Pro 3-3900, il tutto ad un prezzo decisamente conveniente.

Si tratta, dunque, di un’occasione da non lasciarsi sfuggire, dato che al prezzo di un solo prodotto potrete portarvi a casa un secondo articolo in omaggio, risparmiando un sacco di denaro. L’Oral-B Pro 3-3900 rappresenta uno spazzolino dalle ottime specifiche tecniche, che si caratterizza da ottime funzioni hardware e software.

Innanzitutto, garantisce una pulizia profonda e una bocca più sana, grazie al controllo della pressione di spazzolamento delle gengive a 360 gradi, che avvisa l’utente qualora la pulizia diventasse troppo energica. Oltre a ciò, per un fantastico lavaggio, è in grado di eliminare batteri, rimuovendo fino al 100% in più di placca.

Per quanto concerne le sue funzionalità, questo spazzolino vanta ben tre modalità di spazzolamento, ossia “Pulizia Quotidiana”, “Sbiancante” e “Denti Sensibili”. Naturalmente, il suo utilizzo varia da soggetto a soggetto, e lo stesso discorso vale per le testine di ricambio, che devono adattarsi alle gengive per non causare danni. L’autonomia varia in base all’utilizzo, eppure il produttore afferma che l’Oral-B Pro 3-3900 può pulire denti fino a due settimane con una sola ricarica. All’interno della confezione ci sono due spazzolini elettrici, un solo caricabatteria e due testine di ricambio.

Originariamente venduto a 129,99€, questo bundle è ora acquistabile a “soli” 64,99€, grazie ad uno sconto del 50% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato di ben 65,00€! Chiaramente, questa offerta rappresenta soltanto la punta dell’iceberg delle iniziative di Amazon, per questo motivo vi suggeriamo di consultare la pagina generale delle promozione, al seguente indirizzo.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buona pulizia e buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!