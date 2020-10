20% di sconto su AutoCAD, AutoCAD LT e Revit LT Suite

Autodesk oggi delizia tutti i professionisti del CAD con un’importantissimo sconto del 20% su alcuni dei suoi migliori software. La promozione è valida fino al 29 ottobre e, vista la possibilità di stipulare contratti pluriennali, è la promozione perfetta per chiunque lavori nell’ambito della meccanica, dell’architettura o di qualunque altro settore che necessiti di un servizio CAD professionale.

L’offerta è disponibile sul portale Autodesk per Autocad, Autocad LT, e Autocad Revit LT Suite. Questi software potranno essere vostri con uno sconto del 10% nel caso vogliate registrare un abbonamento annuale, e salirà al 20% per quello triennale; stiamo parlando dell’occasione perfetta per rinnovare i propri abbonamenti o registrarne di nuovi; i prodotti AutoDesk sono difficilmente sostituibili e da quasi 40 anni l’azienda offre soluzioni tra le più solide e funzionali per moltissimi settori produttivi.

Se abbiniamo la sopracitata qualità agli sconti di questa promozione, l’offerta diventa davvero imperdibile: guardando ad esempio ai piani triennali, il prodotto più completo, AutoCAD, potrà essere vostro a soli 4.851€, oltre 1.200€ in meno rispetto al prezzo ordinario di 6.064€. Ma se avete meno disponibilità economiche e necessitate “solo” di disegnare, progettare e modellizzare 2D, ecco Autocad LT che per il triennio vi costerà 1.108€ invece dei 1.385€ di listino; e ancora, se la modellazione 3D è la vostra mansione principale, ecco che AutoDesk vi offre AutoCAD Revit LT Suit per 36 mesi a 1.738€ contro i 2.172€ ordinari.

Usufruire di questa promozione costituisce un vero e proprio investimento per la vostra attività, garantendovi un risparmio considerevole per dei software difficilmente sostituibili in termini di qualità e funzioni. Per non farvelo scappare vi invitiamo a visititare la pagina dedicata entro il 29 ottobre, data di fine della promozione e per non perdervene altre, vi suggeriamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

» Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento con lo sconto del 20%! «

