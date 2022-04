Il vostro vecchio Mac vi ha definitivamente abbandonato e state cercando un nuovo e degno sostituto? Oppure il vostro computer ha fatto il suo tempo e ora avete deciso di passare ai prodotti dell’azienda di Cupertino? Ad ogni modo, noi siamo qui per aiutarvi e abbiamo l’offerta che fa per voi: l’Apple MacBook Air 13” M1 da 512GB!

L’offerta che vi proponiamo è davvero interessante, perché riguarda un notebook incredibile, e dalle prestazioni altissime, che andrà ben oltre le vostre aspettative. Solo su Comet potrete infatti acquistare questo splendido notebook Apple a 1.179,00€ contro i 1.430,00€ del suo prezzo di listino, avendo così un considerevole sconto del 17%.

Partiamo dal processore: all’interno di questo Macbook Air non abbiamo più un processore Intel ma un chip di Apple progettato appositamente per Mac. Il chip M1 di MacBook Air 13” unisce in un solo corpo una CPU e una GPU da 8 core ciascuno che vi permetterà di avere delle prestazioni eccezionali e un’efficienza senza pari. Le sue prestazioni CPU sono fino a 3,5 volte più scattanti, eccellenti per poter lavorare con una moltitudine di schede aperte in background mantenendo una grafica sempre fluida. Queste grandi capacità non comprometteranno in alcun modo l’efficienza energetica: la sua batteria infatti garantisce un’autonomia incredibile, arrivando a raggiungere una durata massima di 18 ore.

Questo notebook ha un Display Retina LED di 13.3”, con una risoluzione 2560 x 1600 pixel che vi consente di godere dei migliori contenuti multimediali e in particolare di quelli appartenenti ai maggiori servizi di streaming on-demand. Sul display Retina da 13,3″ le immagini hanno un livello di dettaglio e realismo incredibile, il testo apparirà nitido e ben definito e i colori risulteranno più brillanti. È inoltre presente la tecnologia True Tone, tipica dei prodotti Mac, che utilizza sensori multicanale avanzati per regolare il colore e l’intensità dello schermo in base alla luce ambientale, evitando quindi di affaticare gli occhi. Infine il vetro di questo notebook si spingerà fino ai bordi del guscio, per esaltare al massimo le immagini concedendogli tutto lo spazio a disposizione.

Si tratta, quindi, di un prodotto di spicco, e dalle caratteristiche tecniche di grande rilevanza, tali da renderlo un must indiscusso della sua categoria. Per questo vi invitiamo a visitare subito la pagina Mediaworld dedicata all’offerta, così da completare l’ordine prima che il prezzo salga!

Infine, vi ricordiamo che, se siete a caccia di sconti e promozioni, val davvero la pena iscriversi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte. Lì, infatti, riceverete prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso su Amazon, e su tanti altri store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!