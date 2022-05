Se siete alla ricerca di un ottimo speaker a un prezzo super conveniente, vi consigliamo di dare uno sguardo al modello Timebox Evo a marchio Divoom, disponibile su Amazon al costo di soli 49,99€ invece di 69,99€. Lo store propone sempre articoli tech in super sconto, ma oggi abbiamo deciso di segnalarvi questo particolarissimo altoparlante Bluetooth con LED in Pixel Art in quanto si tratta di un prodotto unico nel suo genere.

È della dimensione perfetta per il vostro comodino, può essere portato con voi grazie al peso molto ridotto e potrete sfruttarlo come sveglia o come luce d’atmosfera, scegliendo l’immagine presente sul display. Dunque, vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare l’offerta, fintanto che è ancora disponibile!

Il Timebox Evo è uno speaker dotato di un grazioso display a pixel LED RGB 16×16 completamente personalizzabile e, ovviamente, di un altoparlante bluetooth molto potente tramite cui potrete ascoltare canzoni, messaggi vocali e sveglie in base alle vostre necessità. Le opzioni per i LED sono moltissime, potrete passare dalla semplice visualizzazione dell’ora, della temperatura o della data fino a delicate illustrazioni preimpostate.

In alternativa, non solo potrete sfruttare le creazioni in pixel art di altri appassionati ma avrete la possibilità di crearne una tutta vostra, in pochissimi step! L’unico passaggio che dovrete attuare per personalizzare il vostro speaker Timebox Evo è scaricare l’applicazione Divoom sul vostro smartphone. Le funzioni aggiuntive sono un’ulteriore incentivo all’acquisto, dato che lo speaker è dotato anche di cronometro, segnapunti e di piccoli mini giochi retrò da sfruttare in un momento di pausa. Vi ricordiamo che al momento potrete acquistarlo al costo di soli 49,99€.

