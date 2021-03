3 blockbusters a soli 15€ su IBS

Se state cercando un modo per mettere alla prova la vostra nuova smart tv o, semplicemente, desiderate rivivere le emozioni trasmesse da alcuni grandi capolavori del cinema, sarete felici di sapere che IBS vi permetterà di acquistare 3 film blockbusters a soli 15€, con l’aggiunta di soli 3€ qualora vogliate beneficiare della massima qualità di riproduzione offerta dai Blu-Ray. Un’ottima occasione, dunque, la cui validità sarà fino al 16 maggio, dandovi modo di scegliere i titoli che più vi piacciono con la giusta calma.

Il catalogo è molto ampio e, come detto, ci sono film super premiati come Avatar, Bohemian Rhapsody, La forma dell’acqua e L’attimo fuggente, che potrebbero aiutarvi a trascorrere momenti di svago, soprattutto in questo periodo ricco di incertezze che, ancora oggi, non permette agli amanti del cinema di sapere quando sarà possibile entrare di nuovo nelle sale. Per affrontare questa situazione, la promozione IBS gioca un ruolo fondamentale, anche perché l’offerta include titoli sia recenti che non, dando spazio ad un pubblico più ampio.

Sebbene la promozione sia dedicata ai film più popolari, siamo sicuri che visitando il catalogo completo scoprirete titoli di cui non ne eravate a conoscenza. Detto ciò, potrebbe rivelarsi un’ottima occasione per rivivere in alta definizione le intense emozioni del Titanic, così come quelle offerte dal vincitore del premio Oscar 2016, Revenant: Redivivo.

Gli amanti del cinema, quindi, avranno modo di acquistare alcuni dei migliori film di sempre ad una cifra irrisoria. Ciò detto, non ci resta che consigliarvi di dare un’occhiata alla pagina ufficiale dell’iniziativa o, se volete, scoprire quella che è la nostra lista personalizzata in calce. Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vogliamo informarvi che le offerte di questo weekend non sono ancora terminate, motivo per cui suggeriamo di rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire quelle che potrebbero rivelarsi altre occasioni imperdibili.

