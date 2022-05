Con l’arrivo delle belle giornate di primavera e l’avvicinarsi dell’estate, è fondamentale avere sempre a portata di mano un paio di occhiali da sole per proteggere i nostri occhi ed essere sempre alla moda. Per questo l’offerta eBay che vi proponiamo oggi è davvero interessante, in quanto vi permetterà di acquistare dei bellissimi occhiali scontati del 78% rispetto al loro prezzo originale!

Parliamo degli occhiali da sole Smooder nel loro modello Dogma, venduti per l’occasione in convenientissimi pack da 3 pezzi a soli 19,90€, con un risparmio di ben 70€ rispetto al prezzo di listino! Si tratta del miglior prezzo sul mercato per un prodotto disponibile in 6 differenti combinazioni, adatte a tutti gli stili.

Gli occhiali da sole Dogma si presentano con una classica linea panthos, che con la morbidezza delle sue forme si adatta a tutti i tipi di viso ed è in grado di far risaltare quelli leggermente più squadrati. Sono disponibili in 6 differenti pack da 3 pezzi assortiti, per assecondare il vostro stile in ogni occasione, spaziando tra lenti colorate, richiami al pastello, sfumature in finto legno e il classico maculato.

Questi occhiali sono realizzati con montatura in policarbonato addizionato, e offrono la grande resistenza tipica di questo materiale con una maggiore predisposizione a torsione e flessione, grazie alla lavorazione con polimeri dalle fibre elastiche. Le lenti sono invece completamente in policarbonato, assicurando il massimo della solidità, e offrono una protezione UV 400 di categoria 3, che ne consente un uso in pieno sole sia che ci si trovi in spiaggia, al volante o all’aperto mentre si pratica sport.

Questi set da 3 occhiali Smooder modello Dogma rappresentano davvero un’ottima scelta per tutti coloro che vogliono variare il proprio stile e indossare un prodotto sicuro e resistente, potendo scegliere tra tantissime opzioni. Con l’offerta eBay di oggi, che vi propone il prezzo migliore sul mercato, la tentazione di acquistare più di un pack è davvero tanta!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

