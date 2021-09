30 prodotti fino al 30% di sconto per i 30 anni di Samsung Italia

Mentre su Amazon impazzano le “Offerte di Settembre”, in questo articolo vi segnaliamo l’iniziativa di Samsung Italia per celebrare il suo trentesimo compleanno. Infatti, fino al 30 settembre 2021, sul portale di sua proprietà, potrete acquistare molteplici prodotti come smartphone, monitor, smart TV e tanto altro ancora, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 30%!

Samsung, dunque, sta scontando alcuni dei suoi migliori prodotti per celebrare il suo anniversario in Italia, e tra questi ci consigliamo di tenere in considerazione l’acquisto del monitor Samsung Odyssey G7 da 32 pollici. Generalmente disponibile a 749,00€, fino al prossimo 30 settembre è acquistabile a “soli” 519,00€, a seguito di uno sconto di 230,00€ dal prezzo consigliato.

Stiamo parlando di un prodotto dalle ottime specifiche tecniche, perché vanta le migliori tecnologie in circolazione per poter riprodurre videogiochi al massimo del dettaglio, a patto però di possedere un dispositivo capace di reggere tale carico. Innanzitutto, vanta un ampio pannello QLED curvo da 32 pollici con una risoluzione 2K, vale a dire 2560 x 1440 pixel. Inoltre, assicura immagini dettagliate e colorate, grazie al supporto alla tecnologia HDR600.

Questo monitor garantisce ottime prestazioni nei videogiochi competitivi, infatti il pannello può raggiungere una frequenza d’aggiornamento di 240 Hz, mentre l’input lag basso, pari a 2 ms, assicura una reattività mai vista prima. Non manca chiaramente la compatibilità con G-Sync e FreeSyng, le due tecnologie che permettono di sincronizzare le frequenza di aggiornamento del pannello e della scheda video, in modo tale da eliminare tutti quegli artefatti grafici.

Insomma, si tratta del prodotto ideale per tutti coloro che vogliono giocare al massimo dei dettagli oppure per chi desidera giocare nelle modalità competitive. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti attualmente in sconto sullo store Samsung, vi consigliamo di dare uno sguardo all’apposita pagina del portale, cosicché possiate scegliere quello che meglio si addice alle vostre esigenze.

