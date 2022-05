Con la fine del mese di maggio, in modo del tutto inatteso e sorprendente, sono tornate le offerte Amazon dedicate ai suoi prodotti Echo, che vi offriranno la possibilità di acquistare alcuni dei più recenti best seller della casa, a prezzi davvero ottimi, specie considerando quello che è il periodo in cui, come detto, non ci aspettavamo potessero rifiorire le proposte in sconto sui prodotti Amazon Echo.

Tra i vari prodotti al centro di questa promozione, quello che vi segnaliamo oggi è lo splendido Echo Show 5 di seconda generazione, il cui prezzo originale di 84,99€ è stato oggi ribassato a soli 44,99€, in quella che è una promozione non solo molto invitante, ma che addirittura porta questo prodotto al prezzo più basso di sempre!

Bello, stiloso e versatile, Echo Show 5 è uno smart speaker che, rispetto alla media dei prodotti di settore, ha una marcia in più decisamente corposa, ovvero uno schermo HD da 5″ e touch, con cui ampliare a dismisura le possibilità offerte dall’assistente vocale Amazon Alexa.

Si tratta di una feature non da poco e che, non a caso, ha decretato la serie Echo come una delle preferite dei consumatori, anche al netto del prezzo (ovviamente) più alto rispetto ad Echo Dot. Come detto, parliamo qui del modello di seconda generazione di Echo Show 5, che rispetto alla precedente versione vanta una nuova fotocamera frontale, ora da 2MP, atta a rendere le videochiamate più nitide e piacevoli.

Oltre a questo, Echo Show 5 di seconda generazione conferma tutte le buone caratteristiche che hanno decretato il successo del suo predecessore tra cui, anzitutto, un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo, specie per chi è alla ricerca di uno smart HUB con cui tenere sotto controllo i diversi aspetti della propria ssmart home.

Acquistabile a meno di 45 euro, Echo Show 5 è, insomma, un prodotto davvero imperdibile e, per questo, vi invitiamo ad acquistarlo subito al prezzo scontato proposto da Amazon, rimandandovi direttamente alla pagina del prodotto presente sullo store.

