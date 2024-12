5 giorni di punti VIP DOPPI sullo Store Lego! In tempo per Natale!

In vista delle festività natalizie, Lego ha lanciato un'offerta esclusiva per tutti i membri del programma LEGO Insiders: 5 giorni di punti VIP doppi su tutti gli acquisti effettuati entro il 10 dicembre. Si tratta di un'opportunità unica per accumulare punti extra mentre si acquistano i regali natalizi per amici e familiari o si completa la propria collezione di set Lego. Con questa promozione, ogni acquisto contribuirà a raddoppiare il valore dei punti VIP, rendendo questo periodo ancora più vantaggioso per tutti gli appassionati di Lego.

Vedi offerta su LEGO

Doppi punti LEGO Insiders, perché approfittarne?

Per partecipare a questa promozione, è sufficiente essere soci del programma LEGO Insiders. L'iscrizione è gratuita e offre l'accesso a numerosi vantaggi esclusivi, tra cui premi, sconti personalizzati e offerte speciali. Se non siete ancora membri, ora è il momento perfetto per unirvi e approfittare dei benefici immediati. Non solo avrete accesso a sconti su set selezionati, ma potrete anche accumulare punti doppi, accelerando il percorso verso premi di valore.

Con il doppio dei punti in arrivo, questo potrebbe essere il momento ideale per raggiungere un traguardo importante nel programma VIP, come l'ottenimento di premi esclusivi o sconti significativi. Che si tratti di una navetta spaziale, di una casa da sogno o di un set da collezione, ogni acquisto contribuirà a portarvi più vicino al premio che desiderate. Inoltre, con il Natale alle porte, è anche un'opportunità perfetta per fare shopping con il cuore e fare felici i vostri cari con regali Lego.

Non lasciatevi scappare questa occasione! Approfittate dei punti VIP doppi entro il 10 dicembre e preparatevi a celebrare un Natale ancora più speciale, con l'opportunità di ottenere fantastici premi grazie alla vostra fedeltà al programma LEGO Insiders. Ogni acquisto diventa un passo più vicino a un regalo perfetto e a un Natale memorabile.

Vedi offerta su LEGO