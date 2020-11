50% di sconto sul secondo acquisto da EMP!

valida solo online, dovrete inserire il codice sconto OFF50 nel carrello con i prodotti selezionati, ed automaticamente verrà dimezzato il prezzo di quello con il costo minore. Poiché questa promozione termina in base alla disponibilità dei prodotti, vi consigliamo di approfittarne subito anche in previsione di qualche Anche se con qualche giorno di anticipo rispetto al Black Friday , da EMP è cominciata una promozione che vi permetterà di risparmiare il 50% sul secondo acquisto fra una vasta scelta di articoli selezionati. Per aderire a questa iniziativa,, dovrete inserire ilnel carrello con i prodotti selezionati, edverrà dimezzato il prezzo di quello con il costo minore. Poiché questa promozione termina in base alla disponibilità dei prodotti, vi consigliamo di approfittarne subito anche in previsione di qualche idea regalo per Natale

uomo e per donna, tra cui numerose felpe dal taglio sportivo e design minimal, con cappuccio e chiusura lampo, ma anche molte con fantasie ispirate a famosi franchise, come nel caso della tuta di maglioni e giacconi, comprese alcune versioni Fra le centinaia di articoli coinvolti in questa promozione di EMP si possono trovare capi d’abbigliamento pere per, tra cui numerosedal taglio sportivo e design minimal, con cappuccio e chiusura lampo, ma anche molte con fantasie ispirate a famosi franchise, come nel caso della tuta di Spider-man come apparso nel recente ed omonimo videogioco. Ovviamente poi son presenti anche articoli pensati per il freddo, come, comprese alcune versioni in pelle dalle linee classiche ed intramontabili.

Harry Potter in questa selezione troverete una grande scelta di capi ispirati alla saga cinematografica, come maglioni natalizi, felpe e persino alcuni articoli ispirati alla stivali in pelle, fino ad arrivare alle più estreme e caratterizzate dall’esser in buona parte realizzate in camouflage. Inoltre, per la gioia dei fan della seriein questa selezione troverete una grande scelta di capi ispirati alla saga cinematografica, comee persino alcuni articoli ispirati alla divisa degli studenti , esattamente come nei film. Nella promozione poi sono presenti anche alcuni modelli di scarpe, che variano dai più semplici, fino ad arrivare alle Timberland Heritage Ek+ , le scarpe imbottite adatte alle circostanzee caratterizzate dall’esser in buona parte realizzate in camouflage.

Gli articoli inclusi in questa offerta di EMP sono veramente tanti, e per questo il nostro consiglio è più che mai quello di visitare la pagina relativa alla promozione in modo da poterli visionare tutti. Infine, prima di lasciarvi andare ai camerini virtuali di EMP, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

